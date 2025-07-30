Шесть лет на страже: знаменитая петербургская собака вышла на пенсию

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное мероприятие, посвященное проводам на заслуженный отдых служебной собаки по кличке Пуля.
Русский спаниель, шесть лет верой и правдой служившая в Росгвардии, покинула ряды сотрудников.
Шесть лет в ОМОНе: служба под руководством кинолога
Как пишет пресс-служба ведомства, Пуля, минно-розыскная собака, проходила службу вместе со своим кинологом, Юлией.
За время службы, охватывающее период с 2019 года, пес продемонстрировал выдающиеся результаты.
Согласно данным Управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, Пуля выполнила около 440 задач на объектах транспорта в регионе.
Послужной список: взрывоопасные находки и сотни объектов
Ежедневно, вместе со своим напарником, Пуля обследовала территории и транспорт.
Общий счет впечатляет: более 1370 объектов и помещений, свыше 350 единиц ручной клади и более 300 единиц различного транспорта прошли проверку под ее чутким руководством.
Самым важным вкладом стали более 30 обнаруженных взрывоопасных предметов, что, безусловно, спасло немало жизней.
Проводы с почестями: знак отличия для героини
На церемонии прощания начальник кинологической группы ГУ Росгвардии вручил Пуле заслуженный знак «За отличие в службе служебной собаки III степени».
Удостоверение к почетной награде получила ее верная кинолог Юлия.
Мероприятие собрало врио командира ОМОН «Балтика» на транспорте и личный состав отряда, чтобы отдать дань уважения четвероногому герою.
Теперь Пулю ждет заслуженный отдых, полный спокойствия и ласки, после долгих лет ответственной службы.