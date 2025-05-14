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Ас или новичок? Тест на грамотность для настоящих знатоков русского

14 мая 2025 21:32
Мужчина, женщина, библиотека
Ас или новичок? Тест на грамотность для настоящих знатоков русского
Городовой ру

Скрепя сердце и с умом: тест на устойчивые выражения.

Русский язык богат устойчивыми выражениями и фразеологизмами, которые мы часто используем в повседневной речи. Но знаете ли вы, как правильно их писать?

Даже самые опытные могут ошибиться в написании привычных фраз: где-то не хватает мягкого знака, где-то путаются предлоги, а иногда и вовсе меняется смысл!

Этот тест поможет проверить вашу грамотность и внимательность - ведь только настоящий ас русского языка напишет все фразы верно. Готовы бросить себе вызов? Тогда вперёд — проверьте, насколько хорошо вы владеете родным языком!

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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