Ас или новичок? Тест на грамотность для настоящих знатоков русского

Скрепя сердце и с умом: тест на устойчивые выражения.

Русский язык богат устойчивыми выражениями и фразеологизмами, которые мы часто используем в повседневной речи. Но знаете ли вы, как правильно их писать?

Даже самые опытные могут ошибиться в написании привычных фраз: где-то не хватает мягкого знака, где-то путаются предлоги, а иногда и вовсе меняется смысл!

Этот тест поможет проверить вашу грамотность и внимательность - ведь только настоящий ас русского языка напишет все фразы верно. Готовы бросить себе вызов? Тогда вперёд — проверьте, насколько хорошо вы владеете родным языком!