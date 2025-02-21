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Проверка сирен в Ленобласти 5 марта: слышно будет и в Петербурге

21 февраля 2025 17:32
Мегафон
Проверка сирен в Ленобласти 5 марта: слышно будет и в Петербурге
globallookpress/ Elena Mayorova; Alexander Legky

Задействуют не только громкоговорители.

5 марта 2025 года в Ленинградской области пройдет масштабная проверка готовности системы оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. Плановая проверка коснется не только жителей 47-го региона, но и может быть слышна в приграничных районах Санкт-Петербурга, поэтому важно знать о предстоящем мероприятии.

Комплексная проверка

В ходе проверки планируется задействовать все доступные средства оповещения населения, включая уличные сирены и громкоговорители. Кроме того, информация о проверке будет транслироваться по телевидению и сетям радиовещания, чтобы охватить максимально широкую аудиторию.

В период с 10:43 до 10:44 5 марта по телеканалам Ленинградской области будет показан специальный проверочный видеоролик, длительность которого не превысит 1 минуты. Важно обратить внимание на этот ролик, так как он поможет убедиться в работоспособности системы оповещения в вашем доме.

Предупредите близких

Жителей и гостей Ленинградской области, а также прилегающих районов Санкт-Петербурга, просят предупредить о предстоящей проверке своих близких, особенно пожилых людей и тех, кто может быть чувствителен к громким звукам. При включении сирен необходимо сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий, сообщили «ЛенТВ24».

Основная цель проверки – убедиться в работоспособности системы оповещения и оценить ее готовность к реагированию на различные чрезвычайные ситуации. Проверка позволит выявить возможные недостатки и своевременно их устранить, чтобы обеспечить максимальную защиту населения в случае реальной угрозы.

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Автор:
Юлия Степанова
Город Санкт-Петербург
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