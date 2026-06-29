Проверьте, есть ли у вас на участке чистотел: он показывает 3 проблемы, которые нельзя игнорировать

Проблемы участка, о которых предупреждает чистотел

Многие дачники до сих пор считают чистотел безобидной травкой у забора. На самом деле это растение - один из самых точных индикаторов того, что с почвой что-то не так, и игнорировать его появление не стоит. Об этом рассказала опытный агроном Ксения Давыдова.

Чистотел - не сорняк, а сигнал тревоги

Это растение никогда не растет просто так. Оно выбирает конкретные условия, и если чувствует себя прекрасно, значит, для него создана идеальная среда. Проблема в том, что эта среда совсем не подходит для культурных растений.

"Чистотел появляется там, где нарушен баланс: структура, кислотность или влажность. Самое важное - не выдергивать его вслепую, а понять, что именно он показывает. К чистотелу стоит относиться как к помощнику, а не врагу", - сообщила Давыдова.

Три главные проблемы, на которые указывает чистотел

Тяжелая, уплотненная почва. Земля плохо дышит, вода застаивается или не проникает вглубь. Корни культурных растений развиваются слабо. Решение: компост, перепревший навоз, песок и рыхление без переворота пласта. Повышенная кислотность. Чистотел любит кислую среду, а большинство овощей и ягод в ней страдают. Растения выглядят голодными даже при подкормках, потому что не могут усвоить питание. Решение: зола, доломитовая мука, аккуратное раскисление. Избыток влаги и застой воды. Особенно в низинах, у строений или за теплицей. Корни гниют, развиваются грибки. Решение: канавки для отвода воды, приподнятые грядки, рыхлый грунт.

"Чистотел - это не проблема, а подсказка. Если правильно ее понять, можно полностью изменить состояние участка. Простая прополка не решает ничего, а вот улучшение структуры почвы, нормализация кислотности и отвод лишней воды дают настоящий результат", - отметила агроном.

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