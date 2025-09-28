Городовой / Общество / Проверяют паспорт и разворачивают из-за одной пометки: в Москве открылся северокорейский ресторан
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Проверяют паспорт и разворачивают из-за одной пометки: в Москве открылся северокорейский ресторан

Опубликовано: 28 сентября 2025 20:00
кафе северокорейское Москва
Проверяют паспорт и разворачивают из-за одной пометки: в Москве открылся северокорейский ресторан
Фото: Городовой.ру

Официальное заведение с поварами-иностранцами.

В Москве открылся ресторан, который будто телепортирует гостей в самый закрытый уголок планеты. «Пхеньян» — заведение с северокорейской кухней, попасть в которое можно только при предъявлении загранпаспорта. Но если у вас когда-то в визах мелькнула Южная Корея — увы, двери останутся закрыты.

Внутри царит настоящий дух чучхе. На экранах крутят передачи из КНДР, на столах разложены журналы из Пхеньяна, а саундтрек дня — северокорейская поп-музыка, разбавленная записью концерта Шамана для Ким Чен Ына.

Атмосфера настолько аутентична, что создаётся впечатление, будто вы оказались в культурном центре Пхеньяна, только с видом на проспект Андропова.

Персонал полностью северокорейский. В зале работают официантки в униформе и на каблуках, напоминающие стюардесс: вежливые, улыбчивые, но явно с трудом ориентирующиеся в русском языке, отмечает РБК.

На кухне тоже повара из КНДР, и именно благодаря им меню максимально приближено к оригиналу: супы, курица в панировке, паровая рыба, кимчи, тофу и другие блюда.

«Пхеньян» оформлен в светлых тонах: просторный зал, мягкие кресла, длинные скатерти, большие окна. Интерьер прост, но именно эта простота делает его идеальной декорацией для странного гастрономического эксперимента — побывать в КНДР, не покидая Москвы.

  • Адрес: проспект Андропова, 37.
  • Кухня: северокорейская.
  • Средний чек: 2000 рублей.

Отмечаем, что цены на блюда могут меняться.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще