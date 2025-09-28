Проверяют паспорт и разворачивают из-за одной пометки: в Москве открылся северокорейский ресторан

В Москве открылся ресторан, который будто телепортирует гостей в самый закрытый уголок планеты. «Пхеньян» — заведение с северокорейской кухней, попасть в которое можно только при предъявлении загранпаспорта. Но если у вас когда-то в визах мелькнула Южная Корея — увы, двери останутся закрыты.
Внутри царит настоящий дух чучхе. На экранах крутят передачи из КНДР, на столах разложены журналы из Пхеньяна, а саундтрек дня — северокорейская поп-музыка, разбавленная записью концерта Шамана для Ким Чен Ына.
Атмосфера настолько аутентична, что создаётся впечатление, будто вы оказались в культурном центре Пхеньяна, только с видом на проспект Андропова.
Персонал полностью северокорейский. В зале работают официантки в униформе и на каблуках, напоминающие стюардесс: вежливые, улыбчивые, но явно с трудом ориентирующиеся в русском языке, отмечает РБК.
На кухне тоже повара из КНДР, и именно благодаря им меню максимально приближено к оригиналу: супы, курица в панировке, паровая рыба, кимчи, тофу и другие блюда.
«Пхеньян» оформлен в светлых тонах: просторный зал, мягкие кресла, длинные скатерти, большие окна. Интерьер прост, но именно эта простота делает его идеальной декорацией для странного гастрономического эксперимента — побывать в КНДР, не покидая Москвы.
- Адрес: проспект Андропова, 37.
- Кухня: северокорейская.
- Средний чек: 2000 рублей.
Отмечаем, что цены на блюда могут меняться.