Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сравнил умственные способности своего соперника на приближающихся выборах Джозефа Байдена и лидеров России, Китая и Северной Кореи. Как сообщает ТАСС, соответствующие расклады Трамп привел в ходе своего выступления в штате Флорида.
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден не имеет достаточного «веса» и харизмы, чтобы в случае победы на выборах успешно взаимодействовать с ведущими мировыми лидерами. Как сообщает РИА Новости, такую точку зрения высказал действующий глава Белого дома Дональд Трамп.
Семья впервые официально прокомментировала психическую болезнь рэпера.
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын на расширенном заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) рассказал, с чем связано отсутствие заражений коронавирусной инфекцией в стране. Об этом пишет «ТАСС».
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына памятной медалью в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал появляющиеся в СМИ публикации, в которых говорилось о якобы ухудшившемся самочувствии северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также о его смерти.
Социологический опрос, проведенный в ФРГ, показал, что больше всех других мировых лидеров немцы опасаются Дональда Трампа. Путин на третьей ступеньке рейтинга страхов, после северокорейского лидера. Сколько жителей Германии доверяют российскому главе, тоже подсчитали дотошные немцы.
24 сентября на «Ленфильме» в 18:00 откроется 17-й Пхеньянский международный кинофестиваль.
Петербуржцы продолжают высказывать своё недовольство «пакетом Яровой». Часть жителей города, к примеру, организует митинги, а более творческие активисты пытаются бороться с новым
Художники движения «Явь» вновь изобразили граффити с политическим подтекстом. На этот раз они нашли сходство между известной игрой «Тетрис» и актуальными политическими
Искусство граффити набирает стремительные обороты: всё чаще в Петербурге появляются новые арт-объекты. «Деловой Петербург» решил отразить это явление и создать универсальную карту, где можно найти