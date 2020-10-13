Все новости / Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

Политика
Трамп сравнил умственные способности Байдена и Путина
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сравнил умственные способности своего соперника на приближающихся выборах Джозефа Байдена и лидеров России, Китая и Северной Кореи. Как сообщает ТАСС, соответствующие расклады Трамп привел в ходе своего выступления в штате Флорида.
13 окт 2020 15:34
Политика
Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден не имеет достаточного «веса» и харизмы, чтобы в случае победы на выборах успешно взаимодействовать с ведущими мировыми лидерами. Как сообщает РИА Новости, такую точку зрения высказал действующий глава Белого дома Дональд Трамп.
18 авг 2020 08:58
Общество
Ким Чен Ын объяснил отсутствие коронавируса в КНДР
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын на расширенном заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) рассказал, с чем связано отсутствие заражений коронавирусной инфекцией в стране. Об этом пишет «ТАСС».
03 июл 2020 14:09
Политика
Трамп воздержался от комментариев о самочувствии Ким Чен Ына
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал появляющиеся в СМИ публикации, в которых говорилось о якобы ухудшившемся самочувствии северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также о его смерти.
28 апр 2020 09:21
Политика
Немцы сочли Трампа гораздо большей угрозой, нежели Путин
Социологический опрос, проведенный в ФРГ, показал, что больше всех других мировых лидеров немцы опасаются Дональда Трампа. Путин  на третьей ступеньке рейтинга страхов, после северокорейского лидера. Сколько жителей Германии доверяют российскому главе, тоже подсчитали дотошные немцы. 
26 дек 2019 10:47
Город
«Деловой Петербург» создал интерактивную карту граффити
Искусство граффити набирает стремительные обороты: всё чаще в Петербурге появляются новые арт-объекты. «Деловой Петербург» решил отразить это явление и создать универсальную карту, где можно найти
15 июн 2016 12:19
Эксклюзив
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