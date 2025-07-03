Новый туристический рубеж для россиян в Северной Корее: чем удивит курорт в стране закрытых дверей

Восточная страна построила большой курорт и пока пускает туда только россиян.

На восточном побережье Северной Кореи открылся новый курорт — Wonsan Kalma, который называют «северокорейским Вайкики».

Это масштабный туристический комплекс, способный принять до 20 тысяч человек, и который лидер страны Ким Чен Ын считает важным шагом в развитии туризма в стране.

История строительства и открытие

Строительство курорта началось еще в 2018 году, но из-за пандемии и санкций процесс затянулся. Тем не менее в июле 2025 года комплекс официально открылся для местных туристов, а первые иностранные гости, скорее всего, будут из России.

Пока что границы для массового иностранного туризма остаются закрыты, а поездки строго контролируются.

Инфраструктура и возможности курорта

Это четыре километра пляжей с мелким песком, множество гостиниц, аквапарк с водными горками, рестораны, кафе, спортивные площадки и кинотеатр, пишет Федерал Пресс.

Курорт оборудован так, чтобы создать комфорт для отдыхающих, но при этом все перемещения и развлечения строго регламентированы: запрещены дроны, съемка вне специально отведенных зон, а выход в интернет ограничен.

Для северокорейских властей этот проект — не просто пляжный отдых, а способ показать миру и своим гражданам, что страна развивается и способна создавать современные туристические объекты.

Особенности отдыха и ограничения

Отдых на Wonsan Kalma — это скорее культурный и политический опыт, чем привычный туристический сервис.

Туристы не смогут свободно гулять по городу или знакомиться с жизнью страны без сопровождения гидов. Все экскурсии и развлечения тщательно контролируются.

Эксперты отмечают, что несмотря на роскошные гостиницы и современные развлечения, перспективы курорта в плане привлечения большого количества туристов пока туманны.

Северная Корея остается одной из самых закрытых стран мира, и пока не готова к массовому приему иностранцев. Однако проект Wonsan Kalma — это попытка открыть новую страницу в истории туризма КНДР.

Уникальный опыт в загадочной стране

Таким образом, новый курорт — это не просто место для отдыха, а попытка сделать страну более открытой, но при этом контролируемой.

Для тех, кто решится посетить Wonsan Kalma, это будет уникальный опыт, который сочетает в себе пляжный отдых и погружение в одну из самых загадочных стран мира.