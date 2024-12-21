3 страны, в которых отмечать Новый год не принято: туда из Петербурга на праздники ни ногой

Лучше посетить их в другое время года.

31 декабря — долгожданный день для миллионов россиян, но далеко не во всех странах мира этот праздник воспринимается столь же трепетно. А где-то Новый год вообще запрещён, и на то есть свои причины.

Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии Новый год считается чуждой западной традицией, которая не сочетается с нормами ислама. Здесь этот день — обычный рабочий. Праздничные гуляния в общественных местах, фейерверки и установка ёлки на улице могут повлечь серьёзные штрафы или даже арест. Однако отпраздновать дома, в кругу семьи, никто не запрещает.

Эксперт Владимир Ахмедов объясняет:

«Это не официальный запрет, но празднование Нового года в Саудовской Аравии воспринимается как нежелательное проявление западной культуры. Тем не менее, туристические зоны иногда украшают к Новому году, чтобы угодить иностранным гостям».

Индия

В Индии Новый год как таковой не имеет значения в традиционной культуре. В разных регионах страны есть свои аналоги этого праздника, например:

Лори — с 13 на 14 января в северных штатах, напоминает масленицу;

— с 13 на 14 января в северных штатах, напоминает масленицу; Дивали — осенью отмечают праздник огня, символизирующий победу добра над злом;

— осенью отмечают праздник огня, символизирующий победу добра над злом; Весенние праздники — Новый год в некоторых штатах отмечают в день весеннего равноденствия, даты варьируются: 22 марта, 13 или 14 апреля.

Католическое Рождество в Индии является официальным праздником, что связано с историческим влиянием западной культуры.

Северная Корея

В КНДР Новый год имеет совсем другое значение. Страна живёт по собственному календарю, который ведёт отсчёт от рождения первого лидера Ким Ир Сена. Так, в 2025 году страна отметит 113-й год.

Долгое время празднование западного Нового года находилось под строгим запретом. Но в последние годы ситуация стала мягче: проводятся праздничные концерты и даже устанавливаются ёлки. Однако официальными выходными 31 декабря и 1 января в стране так и не стали.

К примеру, 1 января 2022 года прошёл пленум Трудовой партии под руководством Ким Чен Ына. Расслабиться накануне для участников этого мероприятия точно не представлялось возможным.

Эти примеры напоминают, что восприятие праздников в разных культурах бывает удивительно разным. Но даже в странах, где Новый год не в почёте, сохраняются свои уникальные традиции, которые делают каждый день особенным.