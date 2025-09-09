Городовой / Город / От «каменки» до «Морской набережной»: топ-5 районов Петербурга с самым высоким потенциалом роста цен
От «каменки» до «Морской набережной»: топ-5 районов Петербурга с самым высоким потенциалом роста цен

Опубликовано: 9 сентября 2025 13:31
районы в Петербурге
От «каменки» до «Морской набережной»: топ-5 районов Петербурга с самым высоким потенциалом роста цен
globallookpress/Maksim Konstantinov

Непримечательные районы города могут сильно удивить.

Санкт-Петербург демонстрирует одну из самых высоких динамик роста цен на недвижимость в России. Однако, этот рост неравномерен.

Эксперты выделяют пять районов, которые в ближайшие 2-3 года имеют наибольший потенциал подорожания, что делает их привлекательными для инвесторов.

Что двигает цены вверх: метро, инфраструктура и сильные застройщики

Рост стоимости квартир в Петербурге обусловлен несколькими факторами: строительством новых станций метро и транспортных развязок.

Кроме того, развитием социальной инфраструктуры (школ, поликлиник, торговых центров), активным спросом со стороны арендаторов и инвесторов, а также реализацией масштабных проектов комплексного освоения территорий.

Как пишет torgi-ru, появление сильного застройщика, который «вытягивает» район, также играет ключевую роль.

Реновация промышленных зон и появление новых жилых кластеров также способствуют повышению привлекательности и, как следствие, цен.

Топ-5 районов с прогнозом роста: куда смотреть инвесторам

  • Приморский район (Каменка, Юнтолово, Лахта).

Как пишет spb.cian.ru, рост цен до +25% за два года. Запуск новых станций метро, развитие инфраструктуры у «Лахта Центра» делают его привлекательным для инвесторов и семей.

Ожидается сильный рост цен и качества жизни до 2028 года.

  • Красносельский район (Славянка, Южный город).

С пока еще низкой стартовой ценой, этот район обладает высоким потенциалом роста. Строительство школ, ТЦ, жилых кластеров и запуск скоростных трасс делают его идеальным для ранних инвестиций.

  • Московский район (южнее Пулково).

Активное развитие «Пулково-сити», коммерческой и офисной недвижимости, а также транспортного кластера (аэропорт, КАД, М-11) способствуют росту цен выше среднегородских.

Высокая ликвидность и востребованность у арендаторов — его сильные стороны.

  • Василеостровский (южная часть, Морская набережная).

Масштабная застройка у воды, появление будущих объектов притягивают инвесторов. Ожидается, что недвижимость здесь будет премиальной, с очень высоким потенциалом прироста.

  • Лахта — Ольгино (и часть Ленобласти у Сестрорецка).

Являясь зоной тяготения к «новому деловому центру Петербурга», эти территории привлекают экологией, транспортной доступностью и престижем. Прогнозируется рост цен до +30% в ближайшие 3 года.

Риски и ошибки: как не прогадать с инвестицией

При покупке недвижимости “на рост” важно избегать распространенных ошибок.

Например, не стоит “заходить в ЖК с сомнительным девелопером”, игнорировать реальную инфраструктуру, покупать “в чистом поле” без четкого понимания сроков развития.

“Слишком долго ждать: старт продаж — это пик выгоды”, — напоминают эксперты.

Автор:
Ксения Пронина
Город
