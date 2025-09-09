От «каменки» до «Морской набережной»: топ-5 районов Петербурга с самым высоким потенциалом роста цен

Санкт-Петербург демонстрирует одну из самых высоких динамик роста цен на недвижимость в России. Однако, этот рост неравномерен.
Эксперты выделяют пять районов, которые в ближайшие 2-3 года имеют наибольший потенциал подорожания, что делает их привлекательными для инвесторов.
Что двигает цены вверх: метро, инфраструктура и сильные застройщики
Рост стоимости квартир в Петербурге обусловлен несколькими факторами: строительством новых станций метро и транспортных развязок.
Кроме того, развитием социальной инфраструктуры (школ, поликлиник, торговых центров), активным спросом со стороны арендаторов и инвесторов, а также реализацией масштабных проектов комплексного освоения территорий.
Как пишет torgi-ru, появление сильного застройщика, который «вытягивает» район, также играет ключевую роль.
Реновация промышленных зон и появление новых жилых кластеров также способствуют повышению привлекательности и, как следствие, цен.
Топ-5 районов с прогнозом роста: куда смотреть инвесторам
- Приморский район (Каменка, Юнтолово, Лахта).
Как пишет spb.cian.ru, рост цен до +25% за два года. Запуск новых станций метро, развитие инфраструктуры у «Лахта Центра» делают его привлекательным для инвесторов и семей.
Ожидается сильный рост цен и качества жизни до 2028 года.
- Красносельский район (Славянка, Южный город).
С пока еще низкой стартовой ценой, этот район обладает высоким потенциалом роста. Строительство школ, ТЦ, жилых кластеров и запуск скоростных трасс делают его идеальным для ранних инвестиций.
- Московский район (южнее Пулково).
Активное развитие «Пулково-сити», коммерческой и офисной недвижимости, а также транспортного кластера (аэропорт, КАД, М-11) способствуют росту цен выше среднегородских.
Высокая ликвидность и востребованность у арендаторов — его сильные стороны.
- Василеостровский (южная часть, Морская набережная).
Масштабная застройка у воды, появление будущих объектов притягивают инвесторов. Ожидается, что недвижимость здесь будет премиальной, с очень высоким потенциалом прироста.
- Лахта — Ольгино (и часть Ленобласти у Сестрорецка).
Являясь зоной тяготения к «новому деловому центру Петербурга», эти территории привлекают экологией, транспортной доступностью и престижем. Прогнозируется рост цен до +30% в ближайшие 3 года.
Риски и ошибки: как не прогадать с инвестицией
При покупке недвижимости “на рост” важно избегать распространенных ошибок.
Например, не стоит “заходить в ЖК с сомнительным девелопером”, игнорировать реальную инфраструктуру, покупать “в чистом поле” без четкого понимания сроков развития.
“Слишком долго ждать: старт продаж — это пик выгоды”, — напоминают эксперты.