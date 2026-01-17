Городовой / Город / Пустые места на заводах: Петербургу не хватает 10 тысяч рабочих
Опубликовано: 17 января 2026 13:00
Пустые места на заводах: Петербургу не хватает 10 тысяч рабочих
В Санкт-Петербурге ощущается кадровый дефицит — предприятия города нуждаются примерно в десяти тысячах специалистов. Вице-губернатор Кирилл Поляков обратил внимание на то, что сегодня наиболее востребованы такие профессии, как механики, операторы станков, наладчики, сварщики и слесари.

В промышленном секторе больше всего работников не хватает в сферах приборостроения, фармакологии и биотехнологических производств. По словам Полякова, развивающиеся отрасли, связанные с цифровыми технологиями, требуют постоянного пополнения штата специалистов по информационным технологиям, особенно в областях кибербезопасности и программирования.

«Спрос на IT-кадры остаётся высоким, особенно в сферах цифровых технологий, разработки и кибербезопасности», — отметил Кирилл Поляков. Также в городе продолжается реализация программы «Петербург Заводской», которая позволяет молодым специалистам проходить производственную практику на профильных предприятиях. Участие студентов в стажировках способствует приобретению ими необходимых навыков для дальнейшей работы..

Проблема нехватки специалистов продолжает оставаться актуальной для Санкт-Петербурга.

Юлия Аликова
Город
