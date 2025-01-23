«Путь к свету»: где в Петербурге посмотреть на работы ученика Малевича

В Санкт-Петербурге, в стенах особняка Румянцева, открылась выставка «Путь к свету», представляющая работы выдающегося представителя русского авангарда Владимира Стерлигова и его ученицы Елизаветы Александровой. Экспозиция, посвященная созерцанию света во всех его проявлениях.

Владимир Стерлигов был представителем второй волны русского авангарда. Он учился у Казимира Малевича, изучал кубизм и супрематизм, что оказало значительное влияние на формирование его художественного стиля. На выставке представлены работы Стерлигова из коллекции Музея истории города.

В 60-е годы Владимир Стерлигов создал теорию «чашно-купольного сознания». Согласно этой теории, чаша и купол последовательно находят свои отражения в структуре Вселенной, а все формы в природе стремятся к чаше и куполу по кривой. Эта концепция стала одной из авангардных теоретических схем, близких к супрематизму.

Елизавета Александрова была ученицей Владимира Стерлигова и продолжательницей его идей. На выставке представлены ее работы из частных коллекций. Она развивала концепцию учителя, внося в нее свое видение и интерпретацию.

Посетители выставки «Путь к свету» увидят, как Стерлигов и Александрова воплощали свои идеи в живописи, графике и других видах искусства. Они смогут проследить за тем, как тема света и его взаимодействия с формой и пространством раскрывается в их творчестве.

Выставка продлится до 20 февраля. Для посещения выставки необходимо приобрести билет на посещение особняка Румянцева по адресу Английская набережная, 44. Стоимость взрослого билета составляет 400 рублей, а для студентов, школьников и пенсионеров – 250 рублей.

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