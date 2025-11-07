Путин поддержал идею полного запрета продажи электронных сигарет в России

Владимир Путин выразил согласие с предложением о введении строгого запрета на продажу вейпов в России. С данной инициативой к главе государства обратилась руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, сообщает ТАСС.
Вопрос о дальнейших мерах будет рассмотрен с учетом высказанных предложений и позиций ответственных лиц.
Тема вызвала широкий отклик среди экспертов и общественности, а мнения активно обсуждаются в социальных сетях.
Президент ранее также выступил за предоставление возможности регионам самостоятельно вводить полный запрет на реализацию этих изделий.
Такую идею ранее предложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.