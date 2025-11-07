Городовой / Город / Путин поддержал идею полного запрета продажи электронных сигарет в России
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как оживят витрину Петербурга: Беглов раскрыл, что будет с фасадами по программе «Невский проспект» Город
С двух сторон: с 10 ноября в Петербурге ограничат движение в Московском и Приморском районах Город
«Голубоглазые дети света и воды»: Возрождение народа Водь, чудом уцелевшего в истории Ленобласти Общество
«Песня спета»: Татьяна Буланова закрыла свой ресторан в Петербурге Город
Убили в Эмиратах — след привёл к Неве: в Петербурге задержаны семеро по делу Новака и его жены Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Туризм
Категории
Общество Спорт

Путин поддержал идею полного запрета продажи электронных сигарет в России

Опубликовано: 7 ноября 2025 20:30
Путин поддержал идею полного запрета продажи электронных сигарет в России
Путин поддержал идею полного запрета продажи электронных сигарет в России
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Глава движения «Здоровое Отечество» обратилась с соответствующим предложением.

Владимир Путин выразил согласие с предложением о введении строгого запрета на продажу вейпов в России. С данной инициативой к главе государства обратилась руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, сообщает ТАСС.

Вопрос о дальнейших мерах будет рассмотрен с учетом высказанных предложений и позиций ответственных лиц.

Тема вызвала широкий отклик среди экспертов и общественности, а мнения активно обсуждаются в социальных сетях.

Президент ранее также выступил за предоставление возможности регионам самостоятельно вводить полный запрет на реализацию этих изделий.

Такую идею ранее предложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью