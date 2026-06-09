Пьяный аромат болот: почему сейчас опасно гулять в лесах Ленобласти

В лесах под Петербургом, особенно во Всеволожском районе, сейчас очень красиво. На болотах распустился багульник — симпатичный вечнозеленый кустарник с белыми цветами.
Но биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале предупреждает: эта красота обманчива. У растения есть дурная слава, и не зря.
Почему его называют «болотным дурманом»
Само название «багульник» происходит от старого слова «багулить», что значит «отравлять». В его листьях и цветах полно эфирных масел. Запах у него специфический — тяжелый, сладковатый и очень резкий.
Это настоящий природный яд. Сначала аромат бодрит, но это ловушка. Скоро на смену радости придут дикая слабость, сонливость и тошнота. Нервная система просто «сдается» под напором токсинов.
Жара — главный враг
Самое опасное время — солнечный полдень. На солнце болото нагревается, и концентрация эфирных масел в воздухе зашкаливает.
Если долго дышать этим «коктейлем», можно получить сильное головокружение и жуткую головную боль, которая не пройдет до вечера.
Если тропа ведет через заросли багульника, не останавливайтесь там на привал. Проходите это место максимально быстро.
Когда можно полюбоваться цветами?
Если очень хочется сделать красивые фото, идите на болото рано утром или уже на закате. Когда жара спадает, концентрация паров в воздухе заметно снижается. Это самое безопасное время для прогулок.
Ранее «Городовой» рассказывал, какие грибы собирать в Ленобласти сейчас.