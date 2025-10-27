Городовой / Город / Пять фраз, по которым настоящие петербуржцы без проблем вычисляют приезжих
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург лишился мастера пера: ушёл из жизни известный журналист Дмитрий Синочкин Общество
700 рублей в год и 140 000 долгов: сколько зарабатывал Пушкин и почему жил в долгах Общество
Наггетсы из кабачков: вкусный секрет для всей семьи Общество
Минус один салон Lada в Петербурге: впервые с 2019-го закрылся дилерский центр Общество
«Это не панацея»: как выбрать хлеб, и полезны ли цельнозерновые продукты Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Пять фраз, по которым настоящие петербуржцы без проблем вычисляют приезжих

Опубликовано: 27 октября 2025 12:54
Пять фраз, по которым настоящие петербуржцы без проблем вычисляют приезжих
Пять фраз, по которым настоящие петербуржцы без проблем вычисляют приезжих
Фото Городовой.ру

Лайфхаком поделились жители столицы.

Санкт-Петербург не только культурная столица, но и город с уникальным языковым колоритом. Местные жители говорят так, что их легко можно отличить от приезжих. Вот пять знаковых фраз, которые помогут распознать истинного петербужца. Если жители города на Неве слышат искаженный вариант, то быстро определяют, что перед ними гость города

1. «Где здесь ближайшая парадная?»

В то время как в большинстве городов России говорят «подъезд», петербуржцы называют вход в дом только «парадной». Это не просто слово, а отражение исторического и культурного наследия города.

2. «Пошли к поребрику»

Для местных бордюр — это исключительно «поребрик». Это слово так прочно вошло в обиход, что стало своеобразным языковым маркером Северной столицы.

3. «Возьмём шаверму»

Если в Москве и других регионах говорят «шаурма», то в Петербурге это всегда «шаверма». Этот спор вечен, но для петербуржцев вопрос давно решён.

4. «Сейчас возьму жетон»

Петербургское метро отличается не только дизайном станций, но и традицией использования жетонов. Даже с появлением электронных карт, слово «жетон» остаётся привычным в обиходе.

5. «Осторожно, на улице сабака!»

Слово «сабака» (не путать с животным) — это петербургский термин для описания мокрого снега или слякоти. В других городах такого слова нет, но оно идеально описывает климатические особенности Петербурга.

Петербургский диалект: символ идентичности

Эти фразы — лишь вершина айсберга. Петербургский говор с его уникальными словами и интонациями давно стал частью культурного кода города. Если хотите почувствовать себя местным, запомните эти фразы — они станут вашим «паролем» к сердцу Северной столицы.

Автор:
Игорь Мустафин
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 248
🙏 16
😹 168
🙀 108
😿 146
Поделитесь новостью