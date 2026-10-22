Пять самых вкусных сортов картошки — крупные и рассыпчатые: для пюре, жарки и драников

Какой сорт картошки выбрать

Картофель с большим количеством крахмала разваривается и хорош в пюре или запеканке. Но далеко не каждый дачник отличит такие клубни от тех, что годятся для любого блюда. От доли крахмала зависят вкус и назначение овоща. Каждому, кто сажает картошку, важно разбираться в сортах.

Какой процент выбрать

Высоким считается уровень 16–22%. Такой картофель разваривается, подходит для пюре и запекания, но плохо держит форму при нарезке соломкой и может прилипать к сковороде. Средний диапазон — 13–16%: эти клубни универсальны, годятся и для жарки, и для варки, супов и пюре. Для салатов и окрошки берите сорта с долей ниже 13%.

Проверенные варианты

«Гала» — распространенный сорт со средним уровнем крахмала: приятный вкус, умеренная рассыпчатость, хорошая лежкость. «Голубизна» — родственник «Синеглазки», урожайный и видный, годится для пюре, жарки и чипсов. «Аврора» славится вкусом и отдачей, дает пышное пюре и ровные клубни. «Скарб» формирует аккуратные товарные клубни и хорош в любом блюде.

Неприхотливые сорта

«Ласунак» отзывчив на уход и щедро платит урожаем. Он не боится фитофтороза клубней, радует красивыми плодами с отличным вкусом. Подходит для пюре, драников и жарки. Высокая доля крахмала позволяет делать из него сухое пюре и чипсы. При посадке учитывайте, для чего будет использован урожай.

Полезный совет

Родители автора "Городового" Алины Владимировой сажают картофель на своем дачном участке уже больше двадцати лет. Бывало разное. И за годы опыта они выбрали для себя определенному схему. Участок под картофель они делят на 2-3 части и сажают разные сорта картошки. После сбора урожая клубни не смешивают, а хранят отдельно, используя каждый сорт для определенных целей.