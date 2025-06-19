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Полет фантазии: Пулково готовится обслуживать 22 миллиона пассажиров — как преобразится аэровокзал и что останется от старого

Опубликовано: 19 июня 2025 15:31
Пулково, пять стаканов
Полет фантазии: Пулково готовится обслуживать 22 миллиона пассажиров — как преобразится аэровокзал и что останется от старого
globallookpress/Aleksey Smyshlyaev

Как преобразится здание Пулково и что изменится для пассажиров?

Генеральный директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев поделился на полях ПМЭФ-2025 планами по развитию здания аэровокзала Пулково. Что ждет знаменитые «пять стаканов» и как изменится облик аэропорта?

«Пять стаканов»: Великолепная концепция, но неэффективное использование площади

Концепция «пяти стаканов» устраивает всех, они дают свет и объем в Пулково. За исключением одного нюанса.

«Здание — это 60 тыс. кв. м, а в операционке мы можем использовать из-за его конструктивных особенностей только 15.

Соответственно, если будет ровно такое же здание, просто построенное по современным технологиям, со всем сохранением всего, что там есть, мы вместо 11 млн пассажиров в этом месте сможем обслуживать 22 млн», — сказал гендиректор ВВСС в студии «Известий».

По словам Сергеева, стаканы останутся, но облик лучше сделать в современном индустриальном решении, тогда появится абсолютно безбарьерная среда.

Шесть разных уровней и бесшовная технология: Удобство для пассажиров

В аэропорту должна быть бесшовная технология, чтобы пассажиры могли пройти регистрацию на одном этаже и дойти до самолета. Лишние переходы создают неудобство. Сейчас терминал не слишком комфортный.

«Пройдете через центральный терминал, на эскалаторе спуститесь вниз, пройдете через ступеньки, подниметесь, потом у вас будет проход в зону еды, на балкон, на посадку вниз и в бизнес-зал еще вверх.Так никто не делает в аэропортах», — убежден Сергеев.

Директор добавил, что появится новое на вид здание, но точно такое же внешне. Но все еще должны будут согласовать власти города.

Развитие Пулково: Новые выходы на посадку и телетрапы

Воздушная гавань активно развивается. На данный момент появилось 52 выхода на посадку и 23 телетрапа. Также было увеличено количество мест стоянок для воздушных судов.

Соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано в 2010 году. В 2015-м уже прошли работы по завершению первой очереди развития. С 2023 года приступили к реализации этапов второй очереди, которая состоит из трех фаз — A, B, C. Последнюю из них планируется завершить к 2041 году.

Что может измениться в Пулково?

  • Увеличение пропускной способности: Аэропорт сможет обслуживать больше пассажиров.
  • Улучшение инфраструктуры: Появятся новые выходы на посадку, телетрапы и места стоянок для самолётов.
  • Создание безбарьерной среды: Аэропорт станет более доступным для людей с ограниченными возможностями.
  • Оптимизация логистики: Пассажиры смогут быстрее и удобнее перемещаться по аэропорту.
  • Сохранение исторического облика: Внешний вид здания аэровокзала останется прежним.

Планы по развитию аэровокзала Пулково — это важный шаг на пути к созданию современного и удобного аэропорта, который сможет удовлетворить растущие потребности пассажиров.

Сохранение исторического облика при одновременной модернизации инфраструктуры — сложная, но важная задача, решение которой позволит Пулково оставаться одним из лучших аэропортов России.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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