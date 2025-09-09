«Кружочки счастья» и «суп с характером»: где попробовать настоящую петербургскую еду

Санкт-Петербург — это не только дворцы и музеи, но и уникальная гастрономическая культура, уходящая корнями в историю. И ее сложно будет понять, если не попробовать на вкус.
Пышки — маленькие кружочки счастья
Пышки в Петербурге — это не просто пончики, а символ города.
Самая известная пышечная — на Большой Конюшенной, где в сезон часто приходится стоять в очереди на улице.
Посетительница рассказывает:
«Пышка — это круглое колечко из жареного теста с дырочкой посередине, посыпанное сахарной пудрой. Есть лучше всего сразу — с пылу, с жару».
Главное отличие от московского пончика — отсутствие начинки и наличие дырочки.
Блины Арины Родионовны — розовые и нежные
Эти блины получили свое имя в честь няни Александра Пушкина, Арины Родионовны.
Как пишет gastronom, за цвет они обязаны свекольному соку, придающему тесту необычный розовый оттенок.
«Пушкин любил их с вареньем из белого крыжовника», — рассказывают гурманы.
Подавать их традиционно советуют с разными видами варенья — так вкус у блинов раскрывается особенно ярко.
Популярное блюдо — бефстроганов из говядины
Этот классический рецепт имеет тесную связь с Петербургом и русской знатью.
«Бефстроганов стал широко известен благодаря Строгановым — но кто именно из них виноват в создании? История спорная», — пишет канал "ПолезНЯШКА".
Важно, что это блюдо — кусочки мяса в нежном сметанном соусе, идеально сочетается с гарниром и особенно популярно у туристов.
Биточки по-скобелевски — дань военным традициям
Биточки получили свое название не от генерала, хотя с ним связаны.
Это кругленькие мясные шарики из телятины с луком и хлебом, обжаренные до золотистой корочки.
Подают их с зеленым горошком — «по традиции», или с картофельным пюре — «на вкус». С ходу можно сказать, что это простая и сытная классика петербургской кухни.
Ленинградский рассольник — суп с характером
Рассольник в Ленинграде готовят с говяжьими почками и перловкой, что отличает его от московского варианта.
«А еще настоящий ленинградский рассольник должен быть таким густым, чтобы прям ложка стояла», — пишут гурманы.
Соленые огурцы или их рассол — обязательные ингредиенты, от которых зависит его название и вкус.
Особенности корюшки — весенний аромат Петербурга
Корюшка — любимая весенняя рыбка петербуржцев. Ее сравнивают с запахом свежих огурцов, которым наполняются реки весной.
Местные мастерицы умеют быстро почистить и пожарить корюшку, что считается признаком коренного жителя.
«Если кто-то может сделать это виртуозно — значит, его семья здесь давно», — говорят о местном гастрономическом умении.
Маленькая таблица основных блюд Петербурга
|Блюдо
|Особенность
|Где попробовать
|Особые моменты
|Пышки
|Кольца с дырочкой, сахарная пудра
|Пышечная на Большой Конюшенной
|Очереди, есть горячими
|Блины Арины Родионовны
|Розовые блины со свекольным соком
|Кафе и рестораны Петербурга
|Подаются с разнообразным вареньем
|Бефстроганов из говядины
|Мясо в сметанном соусе
|Большинство ресторанов
|Связь с князьями Строгановыми
|Биточки по-скобелевски
|Мясные шарики с горошком
|Домашняя кухня, традиционные кафе
|Подаваются с картофельным пюре или горошком
|Ленинградский рассольник
|Густой суп с почками и перловкой
|Традиционные петербургские столовые
|Обязательные соленые огурцы или рассол
|Корюшка
|Мелкая рыбка с весенним ароматом
|Весенние фестивали, рестораны города
|Ценится за свежесть, сезон с апреля по май
Шаверма — городской колорит с неожиданным акцентом
Хотя шаверма — далеко не исконное блюдо Петербурга, она стала неотъемлемой частью городской еды.
Здесь ее не едят «на бегу», а наслаждаются медленно и с удовольствием, словно ритуалом.
Есть мнение, что так в Питере воплощается неспешное настроение жителей. Даже в соседних регионах это название «шаверма» прижилось именно с петербургским оттенком.