«Кружочки счастья» и «суп с характером»: где попробовать настоящую петербургскую еду

Опубликовано: 9 сентября 2025 09:03
пышки, розовые блины и шаверма
От символа города — пышек до блюд, связанных с именами Пушкина и Строгановых, петербургская кухня предлагает путешествие во времени через вкусы.

Санкт-Петербург — это не только дворцы и музеи, но и уникальная гастрономическая культура, уходящая корнями в историю. И ее сложно будет понять, если не попробовать на вкус.

Пышки — маленькие кружочки счастья

Пышки в Петербурге — это не просто пончики, а символ города.

Самая известная пышечная — на Большой Конюшенной, где в сезон часто приходится стоять в очереди на улице.

Посетительница рассказывает:

«Пышка — это круглое колечко из жареного теста с дырочкой посередине, посыпанное сахарной пудрой. Есть лучше всего сразу — с пылу, с жару».

Главное отличие от московского пончика — отсутствие начинки и наличие дырочки.

Блины Арины Родионовны — розовые и нежные

Эти блины получили свое имя в честь няни Александра Пушкина, Арины Родионовны.

Как пишет gastronom, за цвет они обязаны свекольному соку, придающему тесту необычный розовый оттенок.

«Пушкин любил их с вареньем из белого крыжовника», — рассказывают гурманы.

Подавать их традиционно советуют с разными видами варенья — так вкус у блинов раскрывается особенно ярко.

Популярное блюдо — бефстроганов из говядины

Этот классический рецепт имеет тесную связь с Петербургом и русской знатью.

«Бефстроганов стал широко известен благодаря Строгановым — но кто именно из них виноват в создании? История спорная», — пишет канал "ПолезНЯШКА".

Важно, что это блюдо — кусочки мяса в нежном сметанном соусе, идеально сочетается с гарниром и особенно популярно у туристов.

Биточки по-скобелевски — дань военным традициям

Биточки получили свое название не от генерала, хотя с ним связаны.

Это кругленькие мясные шарики из телятины с луком и хлебом, обжаренные до золотистой корочки.

Подают их с зеленым горошком — «по традиции», или с картофельным пюре — «на вкус». С ходу можно сказать, что это простая и сытная классика петербургской кухни.

Ленинградский рассольник — суп с характером

Рассольник в Ленинграде готовят с говяжьими почками и перловкой, что отличает его от московского варианта.

«А еще настоящий ленинградский рассольник должен быть таким густым, чтобы прям ложка стояла», — пишут гурманы.

Соленые огурцы или их рассол — обязательные ингредиенты, от которых зависит его название и вкус.

Особенности корюшки — весенний аромат Петербурга

Корюшка — любимая весенняя рыбка петербуржцев. Ее сравнивают с запахом свежих огурцов, которым наполняются реки весной.

Местные мастерицы умеют быстро почистить и пожарить корюшку, что считается признаком коренного жителя.

«Если кто-то может сделать это виртуозно — значит, его семья здесь давно», — говорят о местном гастрономическом умении.

Маленькая таблица основных блюд Петербурга

Блюдо Особенность Где попробовать Особые моменты
Пышки Кольца с дырочкой, сахарная пудра Пышечная на Большой Конюшенной Очереди, есть горячими
Блины Арины Родионовны Розовые блины со свекольным соком Кафе и рестораны Петербурга Подаются с разнообразным вареньем
Бефстроганов из говядины Мясо в сметанном соусе Большинство ресторанов Связь с князьями Строгановыми
Биточки по-скобелевски Мясные шарики с горошком Домашняя кухня, традиционные кафе Подаваются с картофельным пюре или горошком
Ленинградский рассольник Густой суп с почками и перловкой Традиционные петербургские столовые Обязательные соленые огурцы или рассол
Корюшка Мелкая рыбка с весенним ароматом Весенние фестивали, рестораны города Ценится за свежесть, сезон с апреля по май

Шаверма — городской колорит с неожиданным акцентом

Хотя шаверма — далеко не исконное блюдо Петербурга, она стала неотъемлемой частью городской еды.

Здесь ее не едят «на бегу», а наслаждаются медленно и с удовольствием, словно ритуалом.

Есть мнение, что так в Питере воплощается неспешное настроение жителей. Даже в соседних регионах это название «шаверма» прижилось именно с петербургским оттенком.

