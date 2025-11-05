Раньше рыдали, а теперь в любви клянутся: что происходит в этом петербургском особняке

Дом, который видел все: и слезы счастья, и ужасы.

Особняк Константина Варгунина на Фурштатской улице, 52, — место, где сейчас царит атмосфера праздника и зарождаются новые семьи, — имеет богатейшую историю, полную неожиданных поворотов.

Когда-то он принадлежал «бумажным королям» Российской империи, а его стены видели самые разные этапы жизни города: от роскоши до коммуналок и даже детоприемника.

«Бумажное королевство» и русский модерн: Архитектурные загадки Фурштатской, 52

Заказчиком этого великолепного здания был купец первой гильдии, коммерции советник и благотворитель Константин Александрович Варгунин.

Он происходил из известной семьи предпринимателей, чья писчебумажная фабрика стала одной из крупнейших в России и официальным поставщиком Императорского двора.

Семья Варгуниных, чей путь начался с крепостного, превратившегося в успешного купца, заслужила прозвище «бумажные короли».

Сам особняк, заказанный архитектору Александру фон Гогену, стал результатом не только профессионального мастерства, но и участия будущего владельца в проектировании.

Строительство, завершенное в 1899 году, заняло три года. Здание относят к эклектике: здесь переплетаются рустика из классицизма, вазы из барокко, второй этаж в стиле ренессанса, а асимметричный фасад намекает на модерн.

«Интерьеры здания были богато отделаны. Сейчас сохранилась малая часть той роскоши», — отмечают современные исследователи.

Особенно выделялись залы, гостиная, столовая и кабинет с дубовыми панелями. Широкая лестница в вестибюле, некогда ведущая в бильярдную, комнаты для гостей и винный погреб, теперь является главной «фотозоной» для молодоженов.

Почему особняк Варгунина так и не стал домом для своего создателя?

Парадоксально, но Константин Варгунин так и не поселился в своем роскошном творении. По одним данным, здесь некоторое время жили его сын с супругой, по другим — особняк сразу начали сдавать.

В 1912 году Варгунин вместе с зятем, выдающимся адвокатом Николаем Карабчеевским, организовали здесь благотворительный спектакль. Всеволод Мейерхольд поставил пантомиму «Влюбленные» на музыку Клода Дебюсси.

В 1916 году в здании разместилось посольство Испании.

От детоприемника до Ленинградского стоматологического: Трансформация особняка Варгунина

После революции Варгунин покинул Россию, а особняк перешел государству. Дом, который некогда был символом богатства и успеха, постепенно ветшал.

В нем разместили детоприемник для беспризорников, затем — коммунальные квартиры.

В 1925–1927 годах здесь располагалась трудовая артель «Беднота», а с 1930-х по 1950-е — Ленинградский стоматологический институт.

Во время блокады в здании работала организация местной противовоздушной обороны. В послевоенные годы здесь находилось Ленинградское отделение Союза обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

От клятв вечной любви до «архитектурного чуда»: Судьба особняка сегодня

С 1963 года бывший особняк Варгунина стал Дворцом бракосочетания №2, и по сей день является местом, где зарождаются новые семьи.

Этот особняк, пройдя через множество трансформаций, сохранил дух времени и архитектурную ценность, став одним из ярких примеров петербургской эклектики и свидетелем исторических перипетий.