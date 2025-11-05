Раньше рыдали, а теперь в любви клянутся: что происходит в этом петербургском особняке

Особняк Константина Варгунина на Фурштатской улице, 52, — место, где сейчас царит атмосфера праздника и зарождаются новые семьи, — имеет богатейшую историю, полную неожиданных поворотов.
Когда-то он принадлежал «бумажным королям» Российской империи, а его стены видели самые разные этапы жизни города: от роскоши до коммуналок и даже детоприемника.
«Бумажное королевство» и русский модерн: Архитектурные загадки Фурштатской, 52
Заказчиком этого великолепного здания был купец первой гильдии, коммерции советник и благотворитель Константин Александрович Варгунин.
Он происходил из известной семьи предпринимателей, чья писчебумажная фабрика стала одной из крупнейших в России и официальным поставщиком Императорского двора.
Семья Варгуниных, чей путь начался с крепостного, превратившегося в успешного купца, заслужила прозвище «бумажные короли».
Сам особняк, заказанный архитектору Александру фон Гогену, стал результатом не только профессионального мастерства, но и участия будущего владельца в проектировании.
Строительство, завершенное в 1899 году, заняло три года. Здание относят к эклектике: здесь переплетаются рустика из классицизма, вазы из барокко, второй этаж в стиле ренессанса, а асимметричный фасад намекает на модерн.
«Интерьеры здания были богато отделаны. Сейчас сохранилась малая часть той роскоши», — отмечают современные исследователи.
Особенно выделялись залы, гостиная, столовая и кабинет с дубовыми панелями. Широкая лестница в вестибюле, некогда ведущая в бильярдную, комнаты для гостей и винный погреб, теперь является главной «фотозоной» для молодоженов.
Почему особняк Варгунина так и не стал домом для своего создателя?
Парадоксально, но Константин Варгунин так и не поселился в своем роскошном творении. По одним данным, здесь некоторое время жили его сын с супругой, по другим — особняк сразу начали сдавать.
В 1912 году Варгунин вместе с зятем, выдающимся адвокатом Николаем Карабчеевским, организовали здесь благотворительный спектакль. Всеволод Мейерхольд поставил пантомиму «Влюбленные» на музыку Клода Дебюсси.
В 1916 году в здании разместилось посольство Испании.
От детоприемника до Ленинградского стоматологического: Трансформация особняка Варгунина
После революции Варгунин покинул Россию, а особняк перешел государству. Дом, который некогда был символом богатства и успеха, постепенно ветшал.
В нем разместили детоприемник для беспризорников, затем — коммунальные квартиры.
В 1925–1927 годах здесь располагалась трудовая артель «Беднота», а с 1930-х по 1950-е — Ленинградский стоматологический институт.
Во время блокады в здании работала организация местной противовоздушной обороны. В послевоенные годы здесь находилось Ленинградское отделение Союза обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами.
От клятв вечной любви до «архитектурного чуда»: Судьба особняка сегодня
С 1963 года бывший особняк Варгунина стал Дворцом бракосочетания №2, и по сей день является местом, где зарождаются новые семьи.
Этот особняк, пройдя через множество трансформаций, сохранил дух времени и архитектурную ценность, став одним из ярких примеров петербургской эклектики и свидетелем исторических перипетий.