Разница всего в 32 машины, но результат исторический: бренд-новичок впервые обогнал «Ладу» на дорогах Петербурга

Отечественная Lada уступила свое место молодой марке Tenet.

Сентябрьский прорыв Tenet

За первый месяц осени петербуржцы купили и поставили на учет 589 автомобилей Tenet. А вот Lada разошлась тиражом чуть меньше — 557 машин, рассказал автор канала AutoRun Spb Денис Гаврилов.

Разница вроде бы небольшая. Но сам факт — исторический. Tenet вышел на наш рынок только в прошлом году. И всего за 12–15 месяцев он смог обогнать главный автогигант страны в крупном мегаполисе.

Почему питерцы выбирают новинки, а не классику?

Секрет прост: жители Петербурга традиционно любят комфортные городские кроссоверы. Tenet делает ставку на яркий дизайн, кучу электроники и теплые опции уже в базовых комплектациях. В условиях питерской зимы и постоянных дождей это важный плюс.

Lada же ассоциируется с простыми и рабочими машинами. Для работы в такси или поездок на дачу они хороши. Но обычные горожане всё чаще готовы переплатить за комфорт и коробку-автомат.

Что вообще происходит с продажами?

Если смотреть на сентябрь, то авторынок Петербурга немного просел. В городе купили 5 733 машины. Это на 11% меньше, чем прошлой осенью. Сказываются высокие цены и дорогие кредиты.

Но если брать весь 2025 год, картинка позитивная. За 9 месяцев в городе продали больше 49 тысяч новых авто. Это на 6% лучше прошлых показателей.

Кто правит балом: топ марок в Петербурге

Несмотря на сентябрьский провал, в общем зачете за 9 месяцев Lada пока держится на 2-м месте.

Вот как выглядит тройка лидеров с начала года:

Haval — абсолютный король питерских дорог (более 8,1 тыс. машин). Lada — второе место (5,6 тыс. машин). Tenet — бронза и стремительный рост (4,8 тыс. машин).

Следом за ними идут китайско-белорусские бренды Geely и Belgee. Также в десятку попали Changan, Jetour, Voyah и наш отечественный ГАЗ.

Сюрпризы в конце списка

Главной неожиданностью стал бренд Evolute. Их электромобили и гибриды впервые пробились в десятку самых продаваемых в городе.

А вот марка Jaecoo начинает терять клиентов. Их вытесняет бренд Jeland, который недавно вышел на рынок и предлагает более свежие модели по приятным ценам.

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