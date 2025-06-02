Мороженое за 2500 рублей и еще кое-что: три способа, как туристам в Петербурге «помогают» потратить деньги

Санкт-Петербург — красивейший город, привлекающий миллионы туристов. К сожалению, вместе с красотой и историей, в городе процветают и различные способы обмана, нацеленные на выманивание денег у доверчивых путешественников.

Способ 1 — фотографы: от портфолио к вымогательству

Не стоит радоваться, если на Дворцовой площади навстречу идет Петр Первый или его лошадь в ростовом костюме — это не проявление гостеприимства, а способ выманить деньги за совместные фотографии.

Кстати, появился и более изощренный метод — молодые люди с фотоаппаратами просят позировать в живописных местах. На первый взгляд — начинающие фотографы, собирающие портфолио, и многие туристы соглашаются.

Однако все далеко не так безобидно. После нескольких снимков они предлагают отправить фотографии любым удобным способом, но за каждое фото просят от 500 до 1000 рублей.

Отказаться бывает сложно — начинают давить на жалость, рассказывая о «суровом начальнике», который накажет, если не заплатишь. Известны случаи угроз.

Качество снимков зачастую посредственное — цель не в искусстве, а в деньгах. Чтобы избежать неприятностей, лучше сразу вежливо отказаться.

Эти «фотографы» встречаются на Дворцовой площади, Стрелке Васильевского острова, у Казанского собора и других популярных местах.

Способ 2 — бутылочка: простой фокус с дорогой ценой

Этот способ рассчитан преимущественно на мужчин. Вокруг мастера-фокусника с бутылочкой собирается толпа, и он предлагает повторить трюк — поставить бутылку вертикально, используя удочку, накинутую на горлышко.

Казалось бы, задача элементарная, и за 100 рублей дают три попытки, а выигрыш обещают в 1000 рублей.

Но выиграть почти невозможно — бутылочка падает снова и снова. Подвох, скорее всего, в дощечке: на поверхности есть незаметная выемка, в которую бутылка встанет ровно, но ее положение известно только фокуснику.

Мужчины теряют деньги, пытаясь повторить трюк, а фокусник лишь улыбается.

Способ 3 — вода и мороженое: удовольствие с неожиданным счетом

Это не мошенничество, но туристы часто переплачивают за воду, мороженое и еду в популярных местах. Как пишет канал «Беречь речь», в жаркий день туристы решили побаловать себя мороженым в одном из ларьков Петербурга.

Цена — почти 400 рублей за 100 грамм, что уже насторожило. Они заказали два шарика разных вкусов, ожидая, что ложка отмерит именно 100 грамм.

Продавец же щедро наполнила рожок массой, которую сложно назвать «шариком». В итоге за два рожка с четырьмя шариками люди заплатили около 2500 рублей.

Сначала шок, но вкус мороженого оказался потрясающим — настолько, что цена перестала казаться такой уж страшной. Однако, повторять подобный опыт они вряд ли бы решились. Слишком уж большая цена для десерта.