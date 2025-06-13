Тихвин бросает вызов Петербургу: как город готовится стать новой туристической Меккой России

Тихвин больше не хочет оставаться в тени Петербурга. Он готов бросить вызов и стать самостоятельной точкой притяжения для туристов со всей России, и Северо-Запада — в особенности.

В этом году он официально стал столицей «Серебряного ожерелья». Как изменится город в ближайшие годы, в интервью «Фонтанке» рассказал глава города Алексей Брицун. Многие проекты пока существуют только в эскизах, но, по заверению главы, некоторые из них горожане увидят уже в 2025-м.

Дворец бракосочетания №1 в Ленобласти: романтика и современность

Во Дворец бракосочетания № 1 (он же Дом семьи) планируют превратить Тихвинский районный дом культуры. Трехэтажное здание 1953 года постройки с 2021 года капитально ремонтируется, работы уже вышли на финишную прямую — веселая оранжевая расцветка фасадов радует посетителей площади Свободы.

В городской администрации уверены: его можно сделать внешне еще интереснее и привлекательнее. И содержательнее внутренне: задумано разместить в нем несколько клубов по интересам (от многодетных мам до молодых семей), школу танца, а также службу психологов и медиаторов.

Здание планируют преобразить арками из фасадных ламелей и деревянных панелей с контурной подсветкой. Иначе заиграет и пространство рядом с ним: парковку задумано вымостить плиткой, а в саду вблизи улицы Карла Маркса — установить памятник Петру и Февронии, фотозону и ограждение для размещения замков — символа нерушимого союза.

Сердце великого водного пути: возрождение исторической памяти

Ныне маловодная, когда-то река Тихвинка была важным элементом тихвинской водной системы. Задуманный Петром I, проект воплотился в XIX веке и стал кратчайшим путем от Волги до Петербурга (928 км). По системе из 7 рек с 62 шлюзами ходили суда — плоскодонные лодки — «тихвинки», которые могли перевозить до 3 тыс. пудов груза (почти 50 тонн).

Модель лодки-«тихвинки», как напоминание того, что здесь когда-то билось сердце великого водного пути, планируют установить у дорожки к часовне «Крылечко». На месте, где совсем недавно была диссонирующая баня.

За 2024 год Тихвин посетили почти 80 тысяч туристов, но уже к 2030 году город готовится принимать до 200 тысяч путешественников в год.

Базу для этого закладывают уже сейчас. Планируется, что на въезде в город гостей будет встречать современный информационно-туристский центр площадью 100 квадратных метров.

На его создание городской бюджет готов выделить 33 миллиона рублей, сейчас проходят конкурсные процедуры. Он разместится на автопарковке, напротив часовни «Крылечко». Сейчас на этом месте высится неказистое желтое здание, которое некогда принадлежало госструктурам.

Появится и туристская навигация. Название достопримечательностей на указателях нанесут на русском, английском и китайском языках.

Щука с кольцом и сказочные герои: Тихвин превращается в ожившую оперу Римского-Корсакова

Щука с золотым кольцом станет новым туристическим символом Тихвина. Ее установят на променаде возле Вязитского ручья, неподалеку от Дворца культуры имени Римского-Корсакова.

Одной из главных изюминок проекта станет создание восьми скульптур — персонажей опер Римского-Корсакова. По задумке, в разных частях города появятся Русалка, Снегурочка, царь Салтан, Золотой петушок, Шмель, Белочка, Жар-птица и, возможно, Вакула. Пока это только эскизы, но для многих героев уже продуманы локации.

Особые надежды возлагают на Русалку, которая должна будет затмить знаменитую конкурентку в Копенгагене. Манящую и загадочную, ее установят на острове в пруду Таборы, добраться до которого можно будет только на лодке. Зато въезжающим в город гостям она будет хорошо видна.

Оригинальное место уже присмотрели для Вакулы, оседлавшего черта, — он неплохо бы смотрелся на трубе школы искусств «Лантан» на площади Свободы. Однако, хоть черт и повержен, на его установку требуется благословение церкви. Власти обещают, что, если церковь «добро» не даст, будут искать баланс, другое место или вообще от Вакулы откажутся.

Культурный код города в мерче

Когда речь заходит о создании городского имиджа, первое, что приходит в голову, — это архитектура, уличное искусство, исторические памятники.

Задорные предприниматели из Тихвина зашли с козырей — соединили современный графический подход с привязкой к истории города. В итоге получился маленький культурный код, упакованный в узнаваемый формат. Мерч можно будет купить в местных магазинах.

Создатели верят, что такой подарок станет своеобразным амбассадором Тихвина, а турист получит в итоге не безделушку, а атмосферу самобытного города, частичку его истории, культуры и пространства, которое начинается с одного слова — Тихвин.