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Рецепт торта «Зебра» в духовке: получится пышным даже на сметане

16 декабря 2024 09:29
Рецепт торта «Зебра» в духовке: получится пышным даже на сметане
Рецепт торта «Зебра» в духовке: получится пышным даже на сметане
Фото Городовой.ру

Вкуснее любого чизкейка за несколько тысяч рублей.

Торт «Зебра» на сметане — это эффектная выпечка, знакомая многим с детства. Его полосатый узор легко создаётся из двух видов теста, а вкус и пышность делают его любимцем праздничного стола. Рецепт прост и доступен: готовится торт из обычных ингредиентов, а результат всегда радует.

Как приготовить:

1. Подготовка ингредиентов: Взбейте сахар, ванильный сахар и яйца в миксере до состояния пышной светлой пены. Это займёт около 710 минут.
2. Подготовка теста: Добавьте сметану к яичной смеси, затем постепенно вмешайте муку с разрыхлителем. Разделите тесто на две части. В одну добавьте какао, в другую — немного муки, чтобы добиться нужной консистенции.
3. Формирование полосок: В форму для выпечки (смазанную маслом и застеленную пергаментом) выкладывайте тесто порциями, чередуя светлую и шоколадную массы. Это создаст характерный полосатый рисунок.
4. Выпечка: Выпекайте при 180 градусах 4045 минут до готовности. Готовность проверьте зубочисткой — она должна выходить сухой. Если необходимо, добавьте ещё 5 минут.

После выпекания дайте торту полностью остыть, чтобы его можно было аккуратно извлечь из формы. Пирог уже сам по себе вкусен, но его можно разрезать на коржи и промазать кремом, чтобы превратить его в полноценный торт для праздника.

Ранее «Городовой» писал, как питерские школьники будут отдыхать на зимних каникулах.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Рецепты
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