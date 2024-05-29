Речной круиз — мечта многих туристов: рассказываем, как выбрать самые лучшие места

Отправиться в путешествие по рекам России — прекрасная альтернатива дорогим курортам. Речные круизы весьма популярны среди туристов. Это романтично, недорого, да и побывать можно сразу в нескольких городах необъятной страны. В этом деле самое главное правильно выбрать каюту. Тут есть свои особенности, которые нужно знать.

Какие каюты брать

Самый лучший вариант — это люкс и полулюкс. Они находятся не в самом низу, есть свой балкончик, но цена кусается. Если средства ограничены, смело берите каюты с окном класса А1-А2. Это золотая середина между ценой и качеством. Самые дешевые номера располагаются внизу. Их обычно выбирают студенты или люди, желающие просто сэкономить.

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Куда отправиться

Круизные туры очень востребованы в летнее время года. Из Санкт-Петербурга можно отправиться в Валаам, Лодейное поле, Кижи, Петрозаводск, затем увидеть Старую Ладогу и вернуться обратно. Находиться на воде можно от трех дней и дольше. Все зависит от вашего бюджета и свободного времени.

«Северный регион также представлен люксовым лайнером компании "ВодоходЪ". Это "Максим Горький", прошедший полную реновацию. На нем проводится единственная в России "Енисейская экспедиция", которая дает богатейший этнографический, культурный и гастрономический опыт. Удовольствие для гурманов начинается уже на борту лайнера. Специально для "Максима Горького" было разработано эксклюзивное меню возрожденной сибирской кухни, основанное исключительно на местных продуктах и традициях», — указано на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

Бывают круизы по Енисею, Волне, реке Лене, Оке, в Якутск, на Байкал, по Золотому кольцу и даже в Антарктику. В турагентствах вам предложат все, чего вашей душе угодно. Не забудьте взять с собой таблетки от укачивания, даже если такой проблемой раньше не страдали. В самый неподходящий момент недуг может застать вас врасплох.

«Помимо экскурсий на берегу, каждая круизная компания проводит собственные интересные мероприятия, связанные с гастрономией. Так, в рамках круизов "Мостурфлота" пассажирам, проплывающим соответствующие регионы, предлагается попробовать национальные блюда народов России, проживающих вдоль побережья рек. Устраивают и тематические энокруизы выходного дня с угощением и необычными мастер-классами», — рассказывают специалисты.

Источник фото: Legion-Media

Сколько стоит

В среднем четырехдневный тур обойдется вам примерно в 35 тысяч рублей, к Байкалу можно отправиться за 80 тысяч, тур из Москвы на 14 дней до Санкт-Петербурга, Ладоги и Кижи обойдется всего за 54 тысячи.

Питание на таких теплоходах обычно входит в стоимость билетов. На борту есть шведский стол, где кормят завтраками, обедами и ужинами. Также можно поесть в местных кафе во время остановок.

Источник фото: Legion-Media