Редис сочный и без стрелок: хрустящий и без горечи — 5 секретов грандиозного урожая

Стрелкование редиса - частое явление, с которым может столкнуться каждый дачник. Обычно это связано с длинным световым днем, жарой, нерегулярным поливом или загущенной посадкой. Как бы там ни было, урожай редиса при стрелковании необходимо спасать. Автор дзен-канала "Твоя Дача" рассказал, как можно предотвратить стрелкование и что делать, если проблемы не удалось избежать.
Вот несколько рекомендаций по выращиванию сочного и крупного редиса без стрелок от опытного дачника:
- высеивайте редис в апреле или в августе - в эти месяцы дни короче и на улице прохладнее, поэтому редис не выбросит стрелки;
- регулярно поливайте культуру, особенно в жару. Можно замульчировать грядку соломой, которая надолго будет удерживать влагу и освежать землю;
- прореживайте редис после появления всходов. Между двумя экземплярами оставляйте не менее 3-5 см;
- в жаркую погоду укрывайте грядку специальным нетканым материалом или сеткой, чтобы редис не тянулся к солнцу, а начал наращивать корнеплоды;
- не используйте при подкормках азот - редису достаточно калия и фосфора.
"Собирайте урожай вовремя. Не ждите, пока редис "засидится" на грядке. Ранние сорта готовы к уборке уже через 18-25 дней. Свежий редис – самый вкусный и нежный", - отмечает автор блога.
Если стрелки на редиске все-таки появились, то используйте на еду молодые листья и даже еще не расцветшие бутоны. Например, их можно добавить в овощной салат или в суп. Ну а сам жестковатый корнеплод можно пустить на запекание или тушение.
