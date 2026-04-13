Редис сочный и без стрелок: хрустящий и без горечи — 5 секретов грандиозного урожая
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Редис сочный и без стрелок: хрустящий и без горечи — 5 секретов грандиозного урожая

Опубликовано: 13 апреля 2026 08:01
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как вырастить крупный и сочный редис без стрелок

Стрелкование редиса - частое явление, с которым может столкнуться каждый дачник. Обычно это связано с длинным световым днем, жарой, нерегулярным поливом или загущенной посадкой. Как бы там ни было, урожай редиса при стрелковании необходимо спасать. Автор дзен-канала "Твоя Дача" рассказал, как можно предотвратить стрелкование и что делать, если проблемы не удалось избежать.

Вот несколько рекомендаций по выращиванию сочного и крупного редиса без стрелок от опытного дачника:

  • высеивайте редис в апреле или в августе - в эти месяцы дни короче и на улице прохладнее, поэтому редис не выбросит стрелки;
  • регулярно поливайте культуру, особенно в жару. Можно замульчировать грядку соломой, которая надолго будет удерживать влагу и освежать землю;
  • прореживайте редис после появления всходов. Между двумя экземплярами оставляйте не менее 3-5 см;
  • в жаркую погоду укрывайте грядку специальным нетканым материалом или сеткой, чтобы редис не тянулся к солнцу, а начал наращивать корнеплоды;
  • не используйте при подкормках азот - редису достаточно калия и фосфора.

"Собирайте урожай вовремя. Не ждите, пока редис "засидится" на грядке. Ранние сорта готовы к уборке уже через 18-25 дней. Свежий редис – самый вкусный и нежный", - отмечает автор блога.

Если стрелки на редиске все-таки появились, то используйте на еду молодые листья и даже еще не расцветшие бутоны. Например, их можно добавить в овощной салат или в суп. Ну а сам жестковатый корнеплод можно пустить на запекание или тушение.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью