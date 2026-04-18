Редиска взошла – пора: 3 шага для ядреных сочных корнеплодов, иначе – горох под роскошной ботвой
Редиска взошла – пора: 3 шага для ядреных сочных корнеплодов, иначе – горох под роскошной ботвой

Опубликовано: 18 апреля 2026 19:01
 Проверено редакцией
Как вырастить крупный сочный редис

У большинства садоводов редиска растёт сама собой. Максимум ухода - посадить и полить. Но у некоторых дачников такое не срабатывает, и вместо крупных сочных "репок" у них на грядках роскошная ботва.

Автор канала «Садоеж» выделяет три главных условия, без которых хорошего урожая не жди:

  • Грамотный и регулярный полив без чередования засух и переувлажнения
  • Рыхлая почва
  • Короткий световой день

А вот засуха, перелив, повышенная температура, плотная почва и затенение, наоборот, дают густую ботву и стрелкование.
Подробно автор останавливается на 3 нюансах для выращивания крупной редиски

Прореживание

Когда всходы подрастут до 3–5 см, нужно оценить, что получилось, и провести прореживание. На этом этапе уже можно оценить жизнеспособность каждого ростка.

Самые хилые и слабые удаляют, оставляя сильные. Расстояние между ними должно быть около 7 см. Если редис будет сидеть плотнее, ботва начнёт тянуться вверх — получатся шикарные "вершки" и грустные "корешки".
Выбракованные ростки не надо выбрасывать, можно помыть и съесть.

Рыхление и вермикулит

Даже одного рыхления за сезон достаточно. В идеале повторить его в момент, когда редис начнёт наращивать корнеплоды.
Если нет возможности поливать редис каждые 3–4 дня, обязательно внесите в грунт вермикулит. Эта добавка нормализует влажность: впитывает излишки воды, а когда корням нужно, отдаёт обратно. Нет перепадов и стрессов - нет трещин и пустот на корнеплодах.

Удобрение и защита от вредителей

В процессе рыхления автор рекомендует внести два порошка. Золу как источник фосфора и калия для наращивания вкусных и хрустящих корнеплодов. И табачную пыль для защиты от крестоцветной блошки. Вредитель начинает активность ближе к маю. Если в прошлом сезоне блошка была замечена на капустных грядках, редис обязательно присыпают, чтобы отпугнуть её.

Один из комментаторов отметил, что редис у него растет абсолютно самостоятельно. Правда, с непредсказуемым результатом.

"Никогда не заморачивался с редиской кроме полива, времени жалко. Бывает, даже вплотную посеянная вырастает очень крупная, и наоборот".

Ранее Городовой рассказал, какой уход нужен розам в апреле.

Автор:
Алина Владимирова
