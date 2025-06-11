Реликвия, изготовленная в полевых условиях: где хранится Знамя Победы, ставшее символом конца Великой Отечественной войны

Все мы помним фото знамени, которое установили над Рейхстагом в 1945 году. Сегодня этот артефакт очень бережно хранят.

Знамя Победы — это не просто кусок ткани, а настоящий символ великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этот флаг, который 1 мая 1945 года водрузили на крыше Рейхстага в Берлине, стал олицетворением окончания страшной войны. Кому выпала честь установить знамя на символе нацистской Германии и где оно сейчас хранится?

Как появилось Знамя Победы

Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, которая получила орден Кутузова II степени. Его изготовили в полевых условиях из красного сатина, а на полотнище серебряной краской нанесены символы СССР — серп, молот и пятиконечная звезда, а также надписи с названием дивизии и ее боевыми заслугами.

Этот флаг был одним из девяти, специально подготовленных для Берлинской наступательной операции. Именно знамя под номером 5, принадлежавшее 150-й дивизии, и стало тем самым, которое подняли над Рейхстагом.

Штурм и водружение

Штурм Рейхстага был одним из самых жестоких и решающих боев в Берлине. Здание было частично разрушено, лестницы уничтожены, и солдатам приходилось буквально карабкаться друг другу на плечи, чтобы добраться до крыши.

Водрузить Знамя Победы помогли трое солдат — Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Их подвиг стал символом победы и мужества советских войск.

Интересно, что знаменитое фото, где солдаты устанавливают на Рейхстаге, постановочное. Фронтовому фотографу Евгению Халдею позировали случайные солдаты, сообщает телеграм-канал Объясняем.рф.

Где хранится Знамя Победы сейчас

В июне 1945 года Знамя Победы отправилось в Москву. После войны его передали в Центральный музей Красной армии (сейчас это музей Вооруженных Сил РФ). На параде Победы 9 мая 1965 года его впервые торжественно пронесли по Красной площади.

Сейчас оно находится в специальной стеклянной капсуле, которая защищает его от ультрафиолетовых лучей, поддерживает нужную температуру и влажность. Это сделано для того, чтобы сохранить ткань, которая уже очень хрупкая из-за возраста и условий изготовления.

Оригинал знамени не выставляют на всеобщее обозрение — вместо него в экспозиции музея и на парадах показывают точную копию, чтобы сохранить подлинник для будущих поколений.

Почему это важно помнить

Знамя Победы — это не просто символ военной победы, это символ памяти, который объединяет поколения. Оно напоминает нам о том, что свобода и мир даны не просто так, а завоеваны огромным трудом и жертвами.