Ремонт на дамбе: КАД перекроют поэтапно

Водителей Санкт-Петербурга уведомили о предстоящем сужении проезжей части на дамбе у развязки с Кронштадтским шоссе. На две ночи — 15 и 16 апреля — закроют по две полосы в каждом направлении, оставив только одну для движения.
Ограничения вводятся из-за монтажа специальных датчиков в асфальт. Информацию предоставила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга.
Работы разделены на два этапа: первый — с 22:00 15 апреля до 07:00 16 апреля на внешнем кольце КАД (участок км 127+125), второй — с 22:00 16 апреля до 07:00 17 апреля на внутреннем кольце того же участка.
В сообщении ведомства подчеркивается: соблюдайте скоростной режим, обращайте внимание на знаки, разметку и ограждения.