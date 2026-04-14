Ремонт на дамбе: КАД перекроют поэтапно
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Ремонт на дамбе: КАД перекроют поэтапно

Опубликовано: 14 апреля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
На дамбе оставят только один ряд для проезда.

Водителей Санкт-Петербурга уведомили о предстоящем сужении проезжей части на дамбе у развязки с Кронштадтским шоссе. На две ночи — 15 и 16 апреля — закроют по две полосы в каждом направлении, оставив только одну для движения.

Ограничения вводятся из-за монтажа специальных датчиков в асфальт. Информацию предоставила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга.

Работы разделены на два этапа: первый — с 22:00 15 апреля до 07:00 16 апреля на внешнем кольце КАД (участок км 127+125), второй — с 22:00 16 апреля до 07:00 17 апреля на внутреннем кольце того же участка.

В сообщении ведомства подчеркивается: соблюдайте скоростной режим, обращайте внимание на знаки, разметку и ограждения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью