Ритуал со сфинксом и сброс мусора в Неву: странные свадебные ритуалы Петербурга

Свадебные традиции в Санкт-Петербурге полны загадок и символизма, и многие пары следуют этим обрядам, чтобы укрепить свои узы, привлечь богатство, счастье и благополучие.

Чтобы семья была счастливой:

На Стрелке Васильевского острова молодожёны пьют шампанское, разбивают бокалы и выпускают в небо пару белых голубей — символ любви и мира. Прогулка по трём мостам около Спаса-на-Крови (Мало-Конюшенный, Театральный и Ново-Конюшенный) укрепляет союз и приносит гармонию. Возложение цветов к Медному всаднику символизирует почтение к истории города и желание прочного будущего.

Чтобы семья была богатой:

Молодожёны кладут пальцы в рот одному из львов у Сфинксов — считается, что это приносит финансовое благополучие и стабильность.

Чтобы исполнились желания:

У Сфинксов молодожёны пьют шампанское, пишут свои желания, кладут записки в пустую бутылку и бросают её в воды Невы. Поцелуи на мостах и под мостами (где свидетели целуются за пару) дарят паре исполнение их самых сокровенных мечтаний.

Чтобы дети были красивыми:

Молодожёны касаются большого пальца одного из Атлантов у Зимнего дворца — этот жест обещает здоровье и красоту их будущим детям.

Чтобы узнать, сколько лет пара проживёт вместе:

На Театральной площади молодожёны кружат, целуясь. Количество кругов умножают на 10 — это и есть предсказание длительности их совместной жизни.

А вы будете следовать этим традициям?

Такие обряды — не только яркая часть праздника, но и способ придать вашему дню особое, уникальное очарование. Если же вы не хотите их проводить, то с легкостью придумайте свои собственные традиции. Главное верить в них, и тогда все точно сбудется.