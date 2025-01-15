Городовой / Общество / Ритуал со сфинксом и сброс мусора в Неву: странные свадебные ритуалы Петербурга
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Ритуал со сфинксом и сброс мусора в Неву: странные свадебные ритуалы Петербурга

15 января 2025 12:02
Молодожены у Невы
Ритуал со сфинксом и сброс мусора в Неву: странные свадебные ритуалы Петербурга
Фото Городовой.ру

Таинственные обряды, которые вам точно запомнятся.

Свадебные традиции в Санкт-Петербурге полны загадок и символизма, и многие пары следуют этим обрядам, чтобы укрепить свои узы, привлечь богатство, счастье и благополучие.

Чтобы семья была счастливой:

  1. На Стрелке Васильевского острова молодожёны пьют шампанское, разбивают бокалы и выпускают в небо пару белых голубей — символ любви и мира.
  2. Прогулка по трём мостам около Спаса-на-Крови (Мало-Конюшенный, Театральный и Ново-Конюшенный) укрепляет союз и приносит гармонию.
  3. Возложение цветов к Медному всаднику символизирует почтение к истории города и желание прочного будущего.

Чтобы семья была богатой:

Молодожёны кладут пальцы в рот одному из львов у Сфинксов — считается, что это приносит финансовое благополучие и стабильность.

Чтобы исполнились желания:

  1. У Сфинксов молодожёны пьют шампанское, пишут свои желания, кладут записки в пустую бутылку и бросают её в воды Невы.
  2. Поцелуи на мостах и под мостами (где свидетели целуются за пару) дарят паре исполнение их самых сокровенных мечтаний.

Чтобы дети были красивыми:

Молодожёны касаются большого пальца одного из Атлантов у Зимнего дворца — этот жест обещает здоровье и красоту их будущим детям.

Чтобы узнать, сколько лет пара проживёт вместе:

На Театральной площади молодожёны кружат, целуясь. Количество кругов умножают на 10 — это и есть предсказание длительности их совместной жизни.

А вы будете следовать этим традициям?

Такие обряды — не только яркая часть праздника, но и способ придать вашему дню особое, уникальное очарование. Если же вы не хотите их проводить, то с легкостью придумайте свои собственные традиции. Главное верить в них, и тогда все точно сбудется.

Новости по теме
Курьеры Санкт-Петербурга под угрозой: им снова вставляют палки в колеса Курьеры Санкт-Петербурга под угрозой: им снова вставляют палки в колеса 23 января 2025 19:03
Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга 23 января 2025 08:02
Сколько бюджетных мест выделили колледжам Санкт-Петербурга? Расскажем, в каких направлениях их больше и куда легче поступить Сколько бюджетных мест выделили колледжам Санкт-Петербурга? Расскажем, в каких направлениях их больше и куда легче поступить 22 января 2025 22:34
От выхода первого номера «Русской старины» до освобождения Мги: чем еще запомнилось 21 января в истории Санкт-Петербурга От выхода первого номера «Русской старины» до освобождения Мги: чем еще запомнилось 21 января в истории Санкт-Петербурга 21 января 2025 07:01
От архива Миллера до адских рекордов: чем еще запомнилось 17 января в истории Санкт-Петербурга От архива Миллера до адских рекордов: чем еще запомнилось 17 января в истории Санкт-Петербурга 17 января 2025 08:02
Автор:
Игорь Мустафин
Общество ТрадицииСанкт-Петербург
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще