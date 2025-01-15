Ритуал со сфинксом и сброс мусора в Неву: странные свадебные ритуалы Петербурга

Свадебные традиции в Санкт-Петербурге полны загадок и символизма, и многие пары следуют этим обрядам, чтобы укрепить свои узы, привлечь богатство, счастье и благополучие.
Чтобы семья была счастливой:
- На Стрелке Васильевского острова молодожёны пьют шампанское, разбивают бокалы и выпускают в небо пару белых голубей — символ любви и мира.
- Прогулка по трём мостам около Спаса-на-Крови (Мало-Конюшенный, Театральный и Ново-Конюшенный) укрепляет союз и приносит гармонию.
- Возложение цветов к Медному всаднику символизирует почтение к истории города и желание прочного будущего.
Чтобы семья была богатой:
Молодожёны кладут пальцы в рот одному из львов у Сфинксов — считается, что это приносит финансовое благополучие и стабильность.
Чтобы исполнились желания:
- У Сфинксов молодожёны пьют шампанское, пишут свои желания, кладут записки в пустую бутылку и бросают её в воды Невы.
- Поцелуи на мостах и под мостами (где свидетели целуются за пару) дарят паре исполнение их самых сокровенных мечтаний.
Чтобы дети были красивыми:
Молодожёны касаются большого пальца одного из Атлантов у Зимнего дворца — этот жест обещает здоровье и красоту их будущим детям.
Чтобы узнать, сколько лет пара проживёт вместе:
На Театральной площади молодожёны кружат, целуясь. Количество кругов умножают на 10 — это и есть предсказание длительности их совместной жизни.
А вы будете следовать этим традициям?
Такие обряды — не только яркая часть праздника, но и способ придать вашему дню особое, уникальное очарование. Если же вы не хотите их проводить, то с легкостью придумайте свои собственные традиции. Главное верить в них, и тогда все точно сбудется.