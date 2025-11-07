Городовой / Город / Родители встают стеной за петербургский бассейн СШОР «Радуга»: без него будущие чемпионы останутся на суше
Родители встают стеной за петербургский бассейн СШОР «Радуга»: без него будущие чемпионы останутся на суше

Опубликовано: 7 ноября 2025 19:30
Global Look Press / Oleg Spiridonov / Business Online

Группа граждан обратилась к президенту России с коллективным письмом.

Жители Санкт-Петербурга обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину, выразив обеспокоенность судьбой старейшего городского бассейна при спортивной школе олимпийского резерва «Радуга», сообщает 78.ru.

Родители молодых спортсменов рассказали, что направили своё обращение после продолжительных безуспешных попыток урегулировать ситуацию через районные органы власти. По их данным, просьбы к администрации Петроградского района так и не привели к положительному результату.

Спортивное сооружение находится на реконструкции с 1 июня 2024 года, хотя завершить работы планировали к 31 октября.

С того момента бассейн остаётся закрытым, а судьба тренировочного процесса для сотен юных пловцов остаётся под вопросом.

В письме Владимиру Путину подчёркивается историческая ценность здания, где школа воспитала множество спортсменов и продолжала работу даже в годы Великой Отечественной войны — здесь занятия возобновились сразу после снятия блокады в 1944 году.

Под письмом к президенту подписи поставили 102 человека. Родители просят вмешаться, чтобы помочь спорту Петроградского района и сохранить объект, который для многих остаётся символом города.

Кроме того, родители пишут, что ожидают не только восстановления старого бассейна, но и решения вопроса в целом, чтобы почти 500 детей продолжили заниматься спортом в подходящих условиях.

В письме содержится просьба: выделить современное здание для спортивной школы, чтобы избежать сложной ситуации, сложившейся сегодня в этом районе Санкт-Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
