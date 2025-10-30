Российские деликатесы, которые Николай II на дух не переваривал, но они до сих пор в почете у петербуржцев

Вопреки сложившемуся мнению о Николае II как о капризном гурмане, его повседневное питание было весьма скромным и не отличалось особыми изысками. Император тщательно следил за своим весом и никогда не допускал переедания.
Однако, у него была одна весьма необычная гастрономическая привычка, которая выделяла его среди большинства современных русских людей — категорический отказ от традиционных деликатесов, таких как соленая красная рыба (семга) и любая икра.
«Не ел икру и семгу»: Шокирующая диета последнего императора России
Причиной такой избирательности, как свидетельствуют мемуары капитана царской яхты «Штандарт» Николая Саблина, стало путешествие Николая II на Восток в 1890–1891 годах.
Во время этого путешествия, особенно на обратном пути, цесаревича повсюду встречали многочисленные делегации. Ему постоянно предлагали «хлеб-соль» — закуски, приготовленные исключительно из соленой рыбы и икры.
Путешествие на Восток изменило меню царя: Почему Николай II отказался от деликатесов?
В условиях невыносимой жары подобные блюда не только не утоляли жажду, но и, напротив, усиливали ее.
К тому же, у цесаревича была незажившая рана на затылке, полученная после покушения в японском городе Оцу. Эти обстоятельства делали потребление соленой рыбы и икры не только неприятным, но и физиологически некомфортным.
Таким образом, несмотря на лучшие намерения подданных, для будущего царя это стало источником дополнительного дискомфорта.
Вопреки мифам: Как Николай II на самом деле питался и что его раздражало в русской кухне
В итоге, Николай II отказался от этих традиционных русских деликатесов, чтобы избежать лишних неудобств и не вспоминать болезненный для его организма опыт.
Зато Николай II особенно любил «Драгомировскую кашу» — гречку с грибами и сливками, которую подавали к царскому столу почти ежедневно.
Кроме этого, он наслаждался пельменями, варениками, калачами с осетриной и солеными огурцами, иногда съедая до пяти штук за утро.