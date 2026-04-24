Рука Дивеева, хладнокровие Сперцяна и «джокер» Жубал: как «Зенит» потерял лидерство в РПЛ

"Краснодар" одержал победу в игре со "Спартаком".

В российском футболе опять сменился лидер. После 26-го тура «Краснодар» вернул себе первую строчку, хотя еще неделю назад казалось, что «Зенит» своего не упустит.

Чемпионская гонка превращается в настоящий триллер.

Как «Зенит» подарил шанс преследователям

Петербуржцы играли в Москве против «Локомотива». Матч выдался тяжелым и закончился нулями на табло. Но всё могло быть гораздо хуже для фанатов «Зенита».

В самой концовке судья назначил пенальти в ворота гостей — мяч попал в руку защитнику. Казалось, это всё, фиаско. Но вратарь Денис Адамов вытащил мертвый мяч и спас для Петербурга хотя бы одно очко.

Однако этой осечки хватило, чтобы «Краснодар» подобрался вплотную и в итоге обошел конкурента.

Характер «быков» в матче со «Спартаком»

«Краснодару» выпало испытание не легче — выезд к «Спартаку». У южан были серьезные проблемы: несколько лидеров выбыли из-за травм. Поначалу игра совсем не клеилась.

«Спартак» давил и заслуженно забил первым — отличился Мартинс.

Но «Краснодар» не поплыл. Еще до перерыва Эдуард Сперцян хладнокровно реализовал пенальти. А во втором тайме случилось маленькое чудо: защитник Жубал, который обычно отвечает за оборону, пришел в чужую штрафную и забил победный гол.

Для него это уже второй важный мяч подряд — настоящий джокер команды.

Что говорит тренер

Мурад Мусаев, рулевой «Краснодара», сохраняет спокойствие. Перед игрой он четко дал понять: смотреть в таблицу и ждать осечек «Зенита» — плохая тактика.

Его установка проста: «Нужно делать свою работу и не думать о других».

Что сейчас с таблицей?

Ситуация в таблице максимально плотная. «Краснодар» лидирует, но «Зенит» отстает всего на шаг. Любая ошибка в следующем матче снова перевернет всё с ног на голову.

Что дальше:

«Краснодар» дома примет махачкалинское «Динамо» .

дома примет махачкалинское . «Зенит» на своем поле сыграет с «Ахматом». Петербуржцам кровь из носу нужна победа, чтобы вернуть уверенность.

Интрига жива, и, похоже, имя чемпиона мы узнаем только в самом последнем туре.