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Из архива — в историю: в Петербурге обнаружили и подтвердили подлинность документа о строительстве города, в чем его уникальность

Опубликовано: 10 июня 2025 10:03
Указ Петра 1
Из архива — в историю: в Петербурге обнаружили и подтвердили подлинность документа о строительстве города, в чем его уникальность
Городовой ру

Специалисты подтвердили подлинность рукописного указа Петра Первого, обнаруженного в Центральном государственном историческом архиве Петербурга.

В Петербурге произошло важное событие для историков и всех, кто интересуется историей города. Специалисты Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук подтвердили подлинность рукописного указа Петра Первого, обнаруженного в Центральном государственном историческом архиве города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Строить по чертежам: что предписывал указ Петра Первого от 14 сентября 1715 года?

Указ, собственноручно подписанный Петром Первым 14 сентября (25 сентября по новому стилю) 1715 года, предписывает всем жителям Петербурга строить дома в строгом соответствии с утвержденными чертежами. Это свидетельствует о стремлении Петра Первого создать в Петербурге город, построенный по четкому плану и соответствующий европейским стандартам.

«Указ всем жителям Санктпитербургским. Понеже здесь в Санктпитербурхе многия строятца не по указу и не в указанных местах, того ради повелеваем сим указом дабы нихто нигде против указу отнюдь не строился, а кому надобно строитца, и тем являтца учиненному над строеньем Обер-Камисару Князю Черкаскому и брать чертежи, а ежели хто станет строитца не по указу и не против чертежа, и тот лишен будет всего того что построил, и сверх того взято будет штрафу за каждое жилье по десяти рублев в шпиталет. 14 сентября 1715 Петр», — содержится в указе.

Штраф за нарушение: 10 рублей на строительство госпиталя

За нарушение правил полагался штраф в размере десяти рублей. Собранные средства предписывалось направить на строительство госпиталя. Эксперты предполагают, что речь идет о госпитальном комплексе на Выборгской стороне. Это говорит о том, что Петр Первый не только заботился о красоте города, но и о здоровье его жителей.

«Герб Амстердама» и подпись Петра: как эксперты подтвердили подлинность документа

Указ написан на бумаге с голландской филигранью (водяным знаком) «Герб Амстердама». На точно такой же бумаге Петр Первый в 1718–1719 годах выполнил рисунки Большого каскада и дворца Монплезир в Петергофе. Подпись Петра Первого также полностью совпадает с известными образцами его почерка.

Это позволило экспертам с уверенностью заявить о подлинности документа. Обнаружение и подтверждение подлинности указа Петра Первого — это важное событие для исторической науки и культуры Петербурга.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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