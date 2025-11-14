Городовой / Город / Рули и рюкзаки — не для мигрантов: Петербург намерен еще на год продлить запрет на работу таксистами и курьерами
Рули и рюкзаки — не для мигрантов: Петербург намерен еще на год продлить запрет на работу таксистами и курьерами

Опубликовано: 14 ноября 2025 17:00
Проект постановления в настоящее время находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

В Санкт-Петербурге власти намерены оставить в силе меры, ограничивающие трудоустройство иностранных граждан в сфере такси и курьерских услуг на будущий год. Решение о продлении запрета принято губернатором Александром Бегловым.

За контролем выполнения поручения будет следить вице-губернатор Владимир Княгинин.

Документ, на основе которого действует запрет, в настоящее время проходит обязательную проверку на предмет соответствия антикоррупционному законодательству.

Представители администрации города готовят все необходимые процедуры для его утверждения. Ожидается, что окончательное решение будет закреплено в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в районе улицы Красного Текстильщика был организован контрольный выход сотрудников миграционного центра. В ходе проверки проверили документы у примерно сотни иностранных граждан.

Автор:
Юлия Аликова
