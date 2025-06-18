6 самых известных утонувших городов России: истории, которые не смогла поглотить вода

Это не сюжет фильма-катастрофы и не легенды старожилов, а вполне реальные истории.

На карте России есть места, где на месте воды когда-то стояли целые города. Улицы с купеческими особняками, храмы, торговые площади и школы — все это исчезло, уступив место водохранилищам.

Сегодня о них напоминают лишь старые фотографии, музейные экспозиции и редкие фундаменты, обнажающиеся во время засухи.

Молога: город, утонувший в волнах

Этот древний город появился в месте, где Волга встречается с рекой Мологой, еще в XII веке. К XX столетию жизнь здесь кипела: 6000 жителей, десятки добротных домов, монастырь и храмы.

Особенно славилась Молога своими ярмарками и домашними молочными продуктами.

Но в 1935 году все изменилось — началось строительство Рыбинской ГЭС, и старинный город оказался в списке тех, что должны уступить место большой воде. Людей переселяли в спешке, дома разбирали, самые упрямые до последнего цеплялись за родные стены.

Как пишет канал «Путешествия, туризм, наука», последние баржи увезли людей в 1941 году.

К 1946 году от Мологи остались только волны, и с тех пор раз в год потомки мологжан собираются в Рыбинске. В местном музее можно увидеть макет исчезнувшего города, чтобы хоть на мгновение представить, каким он был.

Корчева: уездный город, которого не стало

Когда в 1932 году решили строить канал «Москва-Волга», небольшой уездный город Корчева с двумя тысячами жителей оказался на пути будущего судоходного маршрута. Здесь были заводы, церкви, уютные улочки…

Все, что могли, разобрали, что не подлежало перевозке — разрушили. Жителей переселили в соседнее Конаково, которое стало новым центром.

Сегодня от Корчевы остались лишь заброшенное кладбище да старый купеческий дом у берега. Память о затопленном городе увековечили памятником в Конаково.

Весьегонск: город, который переехал

Еще один город на Волге, Весьегонск, свою историю ведет с XVI века. Когда началось строительство Рыбинского водохранилища, две трети города должны были уйти под воду, так что жители разобрали дома и перебрались чуть южнее, ближе к сосновому бору.

Уникальный случай — город переехал на новое место.

Новый Весьегонск поначалу лишился статуса города, но позже его вернули. От старого города у воды остались только несколько церквей, которые теперь смотрят на Волгу с кромки берега.

Пучеж: от бурлаков до водохранилища

Пучеж в Ивановской области был известен как центр бурлаков и текстильного производства. Город с тысячей жителей летом принимал до 6000 бурлаков.

Но в середине 1950-х все изменилось: при создании Горьковского водохранилища старая часть города с храмами, набережной и фабриками ушла под воду. Население переселили на более высокое место, деревянные дома перевезли, каменные строения разрушили.

Новый Пучеж вырос заново, а память о затопленном городе сохранили в краеведческом музее.

Калязин: колокольня среди воды

Наверняка многие видели фотографию колокольни, стоящей прямо в воде? Это все, что осталось от старого Калязина. Город существовал с XV века, здесь жили судостроители, ремесленники, купцы.

Однако когда в 1939 начали строить Угличскую ГЭС, значительная часть Калязина оказалась в зоне затопления. Людей переселили, храмы и монастырь разобрали, оставив лишь Никольскую колокольню как навигационный знак. Теперь это один из самых узнаваемых водных памятников страны.

Ставрополь-на-Волге: город, ставший Тольятти

В XVIII веке на берегу Волги появилась крепость Ставрополь, позже выросшая в небольшой город, но в 1950-х власти приняли решение построить Куйбышевское водохранилище.

Город перенесли на десять километров от старого места, а в 1964 году дали новое имя — Тольятти. Если старый Ставрополь был провинциальным городком, то новый Тольятти быстро превратился в промышленный центр, в котором сейчас живет более 700 тысяч человек.

От прежнего города не осталось и следа.

Память, которую не смогла поглотить вода

Кроме известных городов, вода скрыла под собой сотни сел. Огромный женский монастырь в Леушино, церковь в Крохино, село Большая Пудга в Удмуртии, Борки в Рязанской области — список можно продолжать долго.

Иногда, в засушливые годы, вода отступает, и на дне появляются обломки, фундаменты, остатки улиц — эти мгновения напоминают о том, что под гладью водохранилищ скрывается часть истории, которую, увы, уже не вернуть.