Консервы — не для бедняков: как выбрать лучшие консервы, которые сохраняют максимум витаминов

Эксперт рассказал, какие консервы сохраняют полезные вещества и на что обратить внимание при выборе баночек в магазине.

Очень часто можно услышать мнение, что консервы покупают только те, у кого недостаточно средств на свежие продукты.

Кто-то даже считает, что консервы — это еда для бездомных или бедняков. На самом деле это заблуждение.

Консервирование — это древний и эффективный способ сохранить продукты в течение долгого времени. И не важно, живете ли вы в городе или в отдаленной деревне — консервы всегда выручат.

Какие консервы лучше, чем свежие овощи?

Врач-диетолог к.м.н. Дарья Русакова рассказала «Городовому», в чем преимущество консервации.

«Консервированные продукты в некоторых случаях сохраняют питательные вещества или же питательные вещества из них лучше усваиваются. Это относится к рыбным консервам. Лосось, сардины, скумбрия: в них много витамина D, омега-3, также в легкоусваиваемой форме содержится кальций. Также это бобовые консервы, горох, фасоль, нут, чечевица. В них сохраняется белок и клетчатка. И, конечно же, томаты и томатные консервы. В них содержится ликопин. Известно, что консервированные томаты содержат на 30% больше ликопина, чем свежие. Термическая обработка активизирует ликопин, и он становится более биодоступным. В квашеной капусте, не пастеризованной, содержатся пробиотики, это ферментированный продукт и витамин С», — говорит эксперт.

Как выбрать консервы в магазине

Нужно обязательно читать состав продукта. По словам врача, в консервации не должно быть добавок Е211, Е250, глутамата натрия, сахара.

«Идеально если содержится сам продукт, вода и небольшое количество соли, поэтому маркировка без добавления сахара важна», — советует эксперт.

Если вы все-таки сомневаетесь, то лучше выбирать замороженные овощи, они сохраняют больше витаминов, чем продукты после термической обработки и реже содержат вредные добавки.