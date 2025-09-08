Пожар, продажа, планы на новостройку: что ждет бывший кинотеатр «Слава»

Кинотеатр «Слава» на Бухарестской улице — здание с богатой историей. Построенный в 1967 году по типовому проекту, этот кинотеатр был одним из нескольких однотипных в Ленинграде.

История и архитектура

Кинотеатр открылся 7 июля 1967 года. Здание было рассчитано на 1250 зрителей, с балконом на 310 мест.

Особенностью кинотеатра была его конструкция — зрительный зал с потолком из металлического поля длиной 24 метра без дополнительных опор, что встречается редко.

Внутри была современная по тем временам акустика, стереозвук и система кондиционирования воздуха. Кинотеатр служил центром досуга и культурных событий микрорайона.

Переход к другим функциям и проблемам

В 1990-х кинотеатр перестроили под казино «Слава», затем работал ресторан «Ялта». В 2008 году здание снова реконструировали под торгово-развлекательный комплекс, сохранив при этом внешний вид.

В 2020 году руководство получило разрешение на строительство нового торгового центра с кафе и другими сервисами и с полным носом старого здания.

Пожар и его последствия

В сентябре 2023 года здание пострадало от серьезного пожара, в котором почти полностью уничтожился старый кинотеатр.

По официальной версии, причина возгорания — неисправная электропроводка. Владельцев оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности, пишет Фонтанка.

Что будет дальше?

Здание выставлено на продажу за 380 миллионов рублей, сообщает mr-7.ru. По проекту новых правил землепользования участок под кинотеатром находится в зоне среднеэтажной жилой застройки — до 9 этажа.

Это значит, что в будущем на месте «Славы» может появиться жилой комплекс.

Местные жители выступали против уничтожения здания, придавая ему важное и историческое значение. Они вспоминают, как смотрели тут культовые фильмы и общались.

«Пусть бы восстановили кинотеатр, зал большой, экран огромный, да и само здание ценность»;

«На Новоизмайловском из такого кинотеатра сделан Дом молодежи, сцена очень востребована под детские выступления. Вполне себя окупает, сцену иногда за 3-4 месяца бронировать надо»;