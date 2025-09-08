Пожар, продажа, планы на новостройку: что ждет бывший кинотеатр «Слава»

Кинотеатр «Слава» на Бухарестской улице — здание с богатой историей. Построенный в 1967 году по типовому проекту, этот кинотеатр был одним из нескольких однотипных в Ленинграде.
История и архитектура
Кинотеатр открылся 7 июля 1967 года. Здание было рассчитано на 1250 зрителей, с балконом на 310 мест.
Особенностью кинотеатра была его конструкция — зрительный зал с потолком из металлического поля длиной 24 метра без дополнительных опор, что встречается редко.
Внутри была современная по тем временам акустика, стереозвук и система кондиционирования воздуха. Кинотеатр служил центром досуга и культурных событий микрорайона.
Переход к другим функциям и проблемам
В 1990-х кинотеатр перестроили под казино «Слава», затем работал ресторан «Ялта». В 2008 году здание снова реконструировали под торгово-развлекательный комплекс, сохранив при этом внешний вид.
В 2020 году руководство получило разрешение на строительство нового торгового центра с кафе и другими сервисами и с полным носом старого здания.
Пожар и его последствия
В сентябре 2023 года здание пострадало от серьезного пожара, в котором почти полностью уничтожился старый кинотеатр.
По официальной версии, причина возгорания — неисправная электропроводка. Владельцев оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности, пишет Фонтанка.
Что будет дальше?
Здание выставлено на продажу за 380 миллионов рублей, сообщает mr-7.ru. По проекту новых правил землепользования участок под кинотеатром находится в зоне среднеэтажной жилой застройки — до 9 этажа.
Это значит, что в будущем на месте «Славы» может появиться жилой комплекс.
Местные жители выступали против уничтожения здания, придавая ему важное и историческое значение. Они вспоминают, как смотрели тут культовые фильмы и общались.
«Пусть бы восстановили кинотеатр, зал большой, экран огромный, да и само здание ценность»;
«На Новоизмайловском из такого кинотеатра сделан Дом молодежи, сцена очень востребована под детские выступления. Вполне себя окупает, сцену иногда за 3-4 месяца бронировать надо»;
«Восстановить, как кинотеатр «Слава», по последнему писку техники. Народ повалит валом. Тем более, если сделать сеансы ретро-показа: ну, допустим, «Кто есть кто» / Франция, с Ж. П. Бельмондо, с мороженным в фойе», — пишут петербуржцы.