С Бременскими музыкантами, Колобком и Гарри Поттером: лучшие новогодние елки Петербурга

До наступления Нового года остаётся всё меньше времени, и Санкт-Петербург уже готовится к главному зимнему празднику. Детей и взрослых ждут волшебные представления, спектакли и шоу, которые подарят ощущение настоящего новогоднего чуда. Собрали для вас подборку самых ярких мероприятий, которые обязательно стоит посетить.
Захватывающие новогодние шоу
Если вы хотите, чтобы праздник запомнился надолго, выбирайте масштабные шоу с яркими декорациями и эффектами:
- «Снежное сердце Эльзы» — цирковое шоу в Доме молодёжи;
- «КиберРобоЁлка 2025» — спектакль о приключениях в мире технологий, также в Доме молодёжи;
- «Новый год в Хогвартсе» — сказочное погружение в мир магии в концертном зале Imperial Hall;
- «Лунозавр в космосе. Новогодняя версия» — шоу в дворце «Олимпия», которое порадует маленьких фантазёров;
- «Снегурочка» — иммерсивное оперное представление в салоне «АртСтандарт»;
- «Двенадцать месяцев» — спектакль на льду в Ледовом дворце.
Новогодние спектакли для самых маленьких
Театры Петербурга предлагают разнообразные постановки для детей разного возраста:
- «Красавица и Чудовище: Новогодний бал» — волшебная история в театре «Легенда»;
- «Колобок и ёлочные игрушки» — добрый кукольный спектакль в театре «Некабусик»;
- «Маленький Дед Мороз» — трогательная сказка в театре «Кот Вильям»;
- «Дядя Фёдор, пёс и кот» — новогодние приключения любимых героев в ТЮЗе имени Брянцева;
- «Ларец желаний» — концертное представление в зале «У Финляндского».
Классические сказки для всей семьи
Традиционные истории, знакомые с детства, обретают новые краски в праздничных постановках:
- «Щелкунчик и Мышиный король» — легендарный спектакль в Театре сказки;
- «Золушка» — добрая сказка в театре Комедии имени Акимова;
- «Морозко» — зимняя история в Детском драматическом театре «На Неве»;
- «Конёк-Горбунок» — в исполнении артистов ТЮЗа имени Брянцева;
- «Бременские музыканты. Новогодняя история» — музыкальное шоу в театре «Легенда».
Ёлки во дворцах
Погрузитесь в атмосферу императорского Петербурга. Представления в старинных особняках и дворцах перенесут вас в мир сказочного праздника:
Старинные залы наполняются рождественскими мелодиями, и дети чувствуют себя настоящими героями волшебной истории.
Совет: не откладывайте выбор
Билеты на самые популярные новогодние ёлки разлетаются быстро. Успейте выбрать лучшее для вашего ребёнка и создать незабываемое праздничное настроение!