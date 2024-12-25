С Бременскими музыкантами, Колобком и Гарри Поттером: лучшие новогодние елки Петербурга

Дети будут в восторге, родители не начнут клевать носом.

До наступления Нового года остаётся всё меньше времени, и Санкт-Петербург уже готовится к главному зимнему празднику. Детей и взрослых ждут волшебные представления, спектакли и шоу, которые подарят ощущение настоящего новогоднего чуда. Собрали для вас подборку самых ярких мероприятий, которые обязательно стоит посетить.

Захватывающие новогодние шоу

Если вы хотите, чтобы праздник запомнился надолго, выбирайте масштабные шоу с яркими декорациями и эффектами:

«Снежное сердце Эльзы» — цирковое шоу в Доме молодёжи;

— цирковое шоу в Доме молодёжи; «КиберРобоЁлка 2025» — спектакль о приключениях в мире технологий, также в Доме молодёжи;

— спектакль о приключениях в мире технологий, также в Доме молодёжи; «Новый год в Хогвартсе» — сказочное погружение в мир магии в концертном зале Imperial Hall;

— сказочное погружение в мир магии в концертном зале Imperial Hall; «Лунозавр в космосе. Новогодняя версия» — шоу в дворце «Олимпия», которое порадует маленьких фантазёров;

— шоу в дворце «Олимпия», которое порадует маленьких фантазёров; «Снегурочка» — иммерсивное оперное представление в салоне «АртСтандарт»;

— иммерсивное оперное представление в салоне «АртСтандарт»; «Двенадцать месяцев» — спектакль на льду в Ледовом дворце.

Новогодние спектакли для самых маленьких

Театры Петербурга предлагают разнообразные постановки для детей разного возраста:

«Красавица и Чудовище: Новогодний бал» — волшебная история в театре «Легенда»;

— волшебная история в театре «Легенда»; «Колобок и ёлочные игрушки» — добрый кукольный спектакль в театре «Некабусик»;

— добрый кукольный спектакль в театре «Некабусик»; «Маленький Дед Мороз» — трогательная сказка в театре «Кот Вильям»;

— трогательная сказка в театре «Кот Вильям»; «Дядя Фёдор, пёс и кот» — новогодние приключения любимых героев в ТЮЗе имени Брянцева;

— новогодние приключения любимых героев в ТЮЗе имени Брянцева; «Ларец желаний» — концертное представление в зале «У Финляндского».

Классические сказки для всей семьи

Традиционные истории, знакомые с детства, обретают новые краски в праздничных постановках:

«Щелкунчик и Мышиный король» — легендарный спектакль в Театре сказки;

— легендарный спектакль в Театре сказки; «Золушка» — добрая сказка в театре Комедии имени Акимова;

— добрая сказка в театре Комедии имени Акимова; «Морозко» — зимняя история в Детском драматическом театре «На Неве»;

— зимняя история в Детском драматическом театре «На Неве»; «Конёк-Горбунок» — в исполнении артистов ТЮЗа имени Брянцева;

— в исполнении артистов ТЮЗа имени Брянцева; «Бременские музыканты. Новогодняя история» — музыкальное шоу в театре «Легенда».

Ёлки во дворцах

Погрузитесь в атмосферу императорского Петербурга. Представления в старинных особняках и дворцах перенесут вас в мир сказочного праздника:

Старинные залы наполняются рождественскими мелодиями, и дети чувствуют себя настоящими героями волшебной истории.

Совет: не откладывайте выбор

Билеты на самые популярные новогодние ёлки разлетаются быстро. Успейте выбрать лучшее для вашего ребёнка и создать незабываемое праздничное настроение!