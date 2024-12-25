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С Бременскими музыкантами, Колобком и Гарри Поттером: лучшие новогодние елки Петербурга

25 декабря 2024 11:03
С Бременскими музыкантами, Колобком и Гарри Поттером: лучшие новогодние елки Петербурга
С Бременскими музыкантами, Колобком и Гарри Поттером: лучшие новогодние елки Петербурга
Фото Городовой.ру

Дети будут в восторге, родители не начнут клевать носом.

До наступления Нового года остаётся всё меньше времени, и Санкт-Петербург уже готовится к главному зимнему празднику. Детей и взрослых ждут волшебные представления, спектакли и шоу, которые подарят ощущение настоящего новогоднего чуда. Собрали для вас подборку самых ярких мероприятий, которые обязательно стоит посетить.

Захватывающие новогодние шоу

Если вы хотите, чтобы праздник запомнился надолго, выбирайте масштабные шоу с яркими декорациями и эффектами:

  • «Снежное сердце Эльзы» — цирковое шоу в Доме молодёжи;
  • «КиберРобоЁлка 2025» — спектакль о приключениях в мире технологий, также в Доме молодёжи;
  • «Новый год в Хогвартсе» — сказочное погружение в мир магии в концертном зале Imperial Hall;
  • «Лунозавр в космосе. Новогодняя версия» — шоу в дворце «Олимпия», которое порадует маленьких фантазёров;
  • «Снегурочка» — иммерсивное оперное представление в салоне «АртСтандарт»;
  • «Двенадцать месяцев» — спектакль на льду в Ледовом дворце.

Новогодние спектакли для самых маленьких

Театры Петербурга предлагают разнообразные постановки для детей разного возраста:

  • «Красавица и Чудовище: Новогодний бал» — волшебная история в театре «Легенда»;
  • «Колобок и ёлочные игрушки» — добрый кукольный спектакль в театре «Некабусик»;
  • «Маленький Дед Мороз» — трогательная сказка в театре «Кот Вильям»;
  • «Дядя Фёдор, пёс и кот» — новогодние приключения любимых героев в ТЮЗе имени Брянцева;
  • «Ларец желаний» — концертное представление в зале «У Финляндского».

Классические сказки для всей семьи

Традиционные истории, знакомые с детства, обретают новые краски в праздничных постановках:

  • «Щелкунчик и Мышиный король» — легендарный спектакль в Театре сказки;
  • «Золушка» — добрая сказка в театре Комедии имени Акимова;
  • «Морозко» — зимняя история в Детском драматическом театре «На Неве»;
  • «Конёк-Горбунок» — в исполнении артистов ТЮЗа имени Брянцева;
  • «Бременские музыканты. Новогодняя история» — музыкальное шоу в театре «Легенда».

Ёлки во дворцах

Погрузитесь в атмосферу императорского Петербурга. Представления в старинных особняках и дворцах перенесут вас в мир сказочного праздника:

Старинные залы наполняются рождественскими мелодиями, и дети чувствуют себя настоящими героями волшебной истории.

Совет: не откладывайте выбор

Билеты на самые популярные новогодние ёлки разлетаются быстро. Успейте выбрать лучшее для вашего ребёнка и создать незабываемое праздничное настроение!

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургПраздники
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