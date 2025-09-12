Городовой / Общество / С гнильцой: в России официально начнут торговать «бракованными» iPhone
С гнильцой: в России официально начнут торговать «бракованными» iPhone

Опубликовано: 12 сентября 2025 22:15
айфон
С гнильцой: в России официально начнут торговать «бракованными» iPhone
Фото: Городовой.ру

И покупатели будут расписываться в соглашениях перед покупкой.

С 1 сентября в России изменились правила продажи смартфонов: все устройства обязаны иметь предустановленный RuStore — отечественный магазин приложений. Но Apple отказалась выполнять закон.

Результат неожиданный: все iPhone теперь юридически считаются товарами с дефектом. По новым нормам отсутствие RuStore приравнено к существенному недостатку.

Это означает, что любой владелец iPhone может в любой момент потребовать возврата денег или обмена устройства, даже через год после покупки. Главное — чтобы продавец не взял у клиента письменное согласие на покупку «неполноценного» товара.

Ритейлеры спешно подстраиваются. На сайтах «М.Видео» и других сетей у iPhone уже стоит маркировка «товар с недостатком», а Re:Store и маркетплейсы ищут лазейки, чтобы избежать судебных лавин. Но проблема глубже:

  • iPhone занимают 28% рынка смартфонов в деньгах;
  • уже продано более 11 млн устройств за полгода;
  • потери бюджета от ухода продаж в «серую зону» могут достигнуть 40 млрд рублей в год.

Apple менять свою позицию не собирается, а закон уже вступил в силу. В результате крупные сети могут отказаться от продаж техники официально, а рынок уйдёт в тень: айфоны будут покупать через «серых» поставщиков и маркетплейсы без чеков.

Получается парадокс: премиальный iPhone за 150 тысяч рублей теперь продаётся как «бракованный», а вернуть его можно будет практически в любой момент.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
