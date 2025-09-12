С гнильцой: в России официально начнут торговать «бракованными» iPhone

С 1 сентября в России изменились правила продажи смартфонов: все устройства обязаны иметь предустановленный RuStore — отечественный магазин приложений. Но Apple отказалась выполнять закон.
Результат неожиданный: все iPhone теперь юридически считаются товарами с дефектом. По новым нормам отсутствие RuStore приравнено к существенному недостатку.
Это означает, что любой владелец iPhone может в любой момент потребовать возврата денег или обмена устройства, даже через год после покупки. Главное — чтобы продавец не взял у клиента письменное согласие на покупку «неполноценного» товара.
Ритейлеры спешно подстраиваются. На сайтах «М.Видео» и других сетей у iPhone уже стоит маркировка «товар с недостатком», а Re:Store и маркетплейсы ищут лазейки, чтобы избежать судебных лавин. Но проблема глубже:
- iPhone занимают 28% рынка смартфонов в деньгах;
- уже продано более 11 млн устройств за полгода;
- потери бюджета от ухода продаж в «серую зону» могут достигнуть 40 млрд рублей в год.
Apple менять свою позицию не собирается, а закон уже вступил в силу. В результате крупные сети могут отказаться от продаж техники официально, а рынок уйдёт в тень: айфоны будут покупать через «серых» поставщиков и маркетплейсы без чеков.
Получается парадокс: премиальный iPhone за 150 тысяч рублей теперь продаётся как «бракованный», а вернуть его можно будет практически в любой момент.