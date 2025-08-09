«С интересом смотрю ваш сериал»: петербургский криминалитет обожал этот сериал о правоохранителях — их в нем показали достоверно

Пожалуй, ни один сериал о питерском криминале не получил такого негласного «одобрения» с обеих сторон закона, как «Ментовские войны». Да-да, его смотрят не только опера на пенсии, но и те, кто в 90-е ходил в кожаных куртках, а теперь в галстуках.

Народный артист России Анатолий Узденский, сыгравший в первых сезонах сериала, вспоминал, как его персонажа «узнали» и в театре, и на «стрелках». Один интеллигентный господин на выставке подошёл к актёру и сказал:

«С интересом смотрю ваш сериал. Особенно мне нравится ваш персонаж… так убедительно и достоверно. Я верю ему. Вы же его с Кости Могилы лепили?»

Речь шла о реальном питерском авторитете Константине Яковлеве, получившем кличку за похоронный бизнес. Узденский только пожал плечами: «Я с ним даже не знаком». — «Да ладно! Я же вижу Костю!» — настаивал собеседник, оказавшийся не кем иным, как его правой рукой.