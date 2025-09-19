Городовой / Город / Сад Дружбы: где драконы охраняют покой и цветёт сакура в Петербурге
Сад Дружбы: где драконы охраняют покой и цветёт сакура в Петербурге

Опубликовано: 19 сентября 2025 17:16
Сад Дружбы
Сад Дружбы: где драконы охраняют покой и цветёт сакура в Петербурге
Городовой ру

Здесь можно найти тишину и место для созерцания.

В мае 2003 года Петербург получил необычный подарок от Шанхая. К трёхсотлетию Северной столицы на Литейном проспекте появился китайский сад — уменьшенная копия знаменитого шанхайского Юй Юаня, "Сада радости".

Именно губернатор Владимир Яковлев предложил название — "Сад Дружбы".

История места

До его появления здесь стояли дома архитектора Эдуарда Шмидта. В XX веке здания снесли, и освободившийся участок превратился в площадку для нового парка — символа культурного обмена между Петербургом и Шанхаем.

Атмосфера

Сад занимает чуть больше двух тысяч квадратных метров, но кажется больше. Здесь пруд с фонтаном и каменным мостиком, причудливые камни, создающие иллюзию горных хребтов, и деревья, растущие свободно — как того требует китайская традиция.

Сосны, ивы и яблони соседствуют с единственной сакурой, которая весной превращает сад в место паломничества фотографов.

Символы и детали сада

  • Стена девяти драконов — керамическая стена с цветной глазурью. Девять драконов служат украшением и оберегом: по китайской традиции они отгоняют злых духов.
  • Пагода дружбы — небольшая открытая постройка для медитации и чайных церемоний. У входа стоят два каменных льва (ши-цза), охраняющие пространство.
  • Камни тай ху ши — привезены с озера Тайху в Южном Китае. Их причудливые формы символизируют горы и создают ощущение живого пейзажа.
  • Материалы — основные элементы сада, включая керамику и растения, были доставлены прямо из Шанхая.

Сегодня

Сад Дружбы — место, где жители и гости города могут ненадолго оказаться в Китае, не покидая Литейного проспекта. Это маленькая территория, которая хранит в себе дух целой культуры.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
