Сад Дружбы: где драконы охраняют покой и цветёт сакура в Петербурге

В мае 2003 года Петербург получил необычный подарок от Шанхая. К трёхсотлетию Северной столицы на Литейном проспекте появился китайский сад — уменьшенная копия знаменитого шанхайского Юй Юаня, "Сада радости".
Именно губернатор Владимир Яковлев предложил название — "Сад Дружбы".
История места
До его появления здесь стояли дома архитектора Эдуарда Шмидта. В XX веке здания снесли, и освободившийся участок превратился в площадку для нового парка — символа культурного обмена между Петербургом и Шанхаем.
Атмосфера
Сад занимает чуть больше двух тысяч квадратных метров, но кажется больше. Здесь пруд с фонтаном и каменным мостиком, причудливые камни, создающие иллюзию горных хребтов, и деревья, растущие свободно — как того требует китайская традиция.
Сосны, ивы и яблони соседствуют с единственной сакурой, которая весной превращает сад в место паломничества фотографов.
Символы и детали сада
- Стена девяти драконов — керамическая стена с цветной глазурью. Девять драконов служат украшением и оберегом: по китайской традиции они отгоняют злых духов.
- Пагода дружбы — небольшая открытая постройка для медитации и чайных церемоний. У входа стоят два каменных льва (ши-цза), охраняющие пространство.
- Камни тай ху ши — привезены с озера Тайху в Южном Китае. Их причудливые формы символизируют горы и создают ощущение живого пейзажа.
- Материалы — основные элементы сада, включая керамику и растения, были доставлены прямо из Шанхая.
Сегодня
Сад Дружбы — место, где жители и гости города могут ненадолго оказаться в Китае, не покидая Литейного проспекта. Это маленькая территория, которая хранит в себе дух целой культуры.