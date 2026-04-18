Салат "Нежность" с маринованным луком: воздушный, как облако — покорил с первой ложки

Рецептом по-настоящему праздничного блюда поделилась автор Дзен-канала "Рецепты от мамули".
Ингредиенты
куриное филе — 300 г, картофель — 2 шт., яйца — 2 шт., плавленые сырки — 2 шт., репчатый лук — 1 шт., майонез, зелёный лук — для украшения.
Для маринада: соль — 0,5 ч. л., сахар — 1,5 ч. л., уксус 9% — 1 ст. л.
Приготовление
Сначала подготавливаю лук. Нарезаю его мелкими кубиками, перекладываю в миску, добавляю соль, сахар и уксус, затем заливаю кипятком так, чтобы вода полностью покрыла лук. Оставляю мариноваться на 15 минут, после чего откидываю на сито и даю стечь жидкости.
Куриное филе отвариваю в подсоленной воде со специями до готовности, затем остужаю и разбираю на волокна или нарезаю небольшими кубиками.
Картофель отвариваю "в мундире", остужаю, очищаю и натираю на крупной тёрке. Яйца варю вкрутую, охлаждаю и также натираю на тёрке. Плавленые сырки предварительно слегка подмораживаю, чтобы их было легче натереть.
Собираю салат слоями в салатнике: картофель — равномерно распределяю и слегка подсаливаю, слой майонеза, куриное филе, слой майонеза, маринованный лук, тёртые яйца + слой майонеза, плавленные сырки.
Аккуратно разравниваю верх салата и украшаю его мелко нарезанным зелёным луком. Перед подачей желательно дать салату настояться в холодильнике 1-2 часа, чтобы слои пропитались и вкус стал более насыщенным.
Примерное время приготовления: 40 минут + 1-2 часа на пропитку
