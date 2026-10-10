Салат "Рожки да ножки": приготовьте на Новый год - весь 2027-й будет удачным

До Нового года остается чуть больше двух месяцев, и пора задуматься о праздничном меню. 2027 год пройдет под покровительством Красной Козы. Чтобы задобрить хозяйку года, приготовьте необычный салат «Рожки да ножки». Он вкусен и эффектно смотрится на столе.
Подготовьте продукты
Возьмите 300 граммов грибов и столько же куриной грудки, три картофелины, две моркови, 150 граммов твердого сыра, два свежих огурца, банку консервированной кукурузы и большой пучок зелени.
Для украшения пригодятся маслины, веточки розмарина, укропа или петрушки. Соль, перец и майонез добавьте по вкусу. Чеснок используйте, если любите пикантность.
Соберите салат слоями
Отварите картофель, морковь и курицу. Картофель натрите на крупной терке, выложите первым слоем, слегка посолите и промажьте майонезом.
Следом добавьте курицу: нарежьте кубиками, распределите равномерно, поперчите и снова промажьте.
Далее выложите обжаренные грибы и промажьте соусом. Добавьте тертую морковь, промажьте соусом.
Огурцы натрите на терке, слегка отожмите сок и выложите следующим слоем, чуть посолите.
Сверху распределите кукурузу. Затем идет тертый сыр, смешанный с измельченным чесноком. Дайте салату настояться в холодильнике пару часов или оставьте на ночь.
Украсьте блюдо
Из половинок маслин сформируйте глазки и копытца. В качестве рожек используйте веточки розмарина или укропа.
Из зелени и маслин выложите силуэт козы или ее мордочку. Борта салата можно обсыпать мелко нарезанной зеленью. Такое блюдо станет центральным акцентом новогоднего стола и приятным знаком внимания к символу года.
Фото: Сгенерировано ИИ