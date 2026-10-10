Салат "Рожки да ножки": приготовьте на Новый год - весь 2027-й будет удачным

Не блюдо, а талисман Нового года

До Нового года остается чуть больше двух месяцев, и пора задуматься о праздничном меню. 2027 год пройдет под покровительством Красной Козы. Чтобы задобрить хозяйку года, приготовьте необычный салат «Рожки да ножки». Он вкусен и эффектно смотрится на столе.

Подготовьте продукты

Возьмите 300 граммов грибов и столько же куриной грудки, три картофелины, две моркови, 150 граммов твердого сыра, два свежих огурца, банку консервированной кукурузы и большой пучок зелени.

Для украшения пригодятся маслины, веточки розмарина, укропа или петрушки. Соль, перец и майонез добавьте по вкусу. Чеснок используйте, если любите пикантность.

Соберите салат слоями

Отварите картофель, морковь и курицу. Картофель натрите на крупной терке, выложите первым слоем, слегка посолите и промажьте майонезом.

Следом добавьте курицу: нарежьте кубиками, распределите равномерно, поперчите и снова промажьте.

Далее выложите обжаренные грибы и промажьте соусом. Добавьте тертую морковь, промажьте соусом.

Огурцы натрите на терке, слегка отожмите сок и выложите следующим слоем, чуть посолите.

Сверху распределите кукурузу. Затем идет тертый сыр, смешанный с измельченным чесноком. Дайте салату настояться в холодильнике пару часов или оставьте на ночь.

Украсьте блюдо

Из половинок маслин сформируйте глазки и копытца. В качестве рожек используйте веточки розмарина или укропа.

Из зелени и маслин выложите силуэт козы или ее мордочку. Борта салата можно обсыпать мелко нарезанной зеленью. Такое блюдо станет центральным акцентом новогоднего стола и приятным знаком внимания к символу года.

Фото: Сгенерировано ИИ