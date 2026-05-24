Самый важный элемент: внесли под корень – и бегония взорвется сотней бутонов
Самый важный элемент: внесли под корень – и бегония взорвется сотней бутонов

Опубликовано: 24 мая 2026 00:12
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Правила ухода за бегонией

Бегония является эффектным элементом декора любого подоконника. Однако для достижения обильного цветения необходимо обеспечить растению своевременное и адекватное питание.

Важный элемент

Для стимуляции цветения бегонии в течение всего года рекомендуется применение удобрений, содержащих бор. Этот микроэлемент играет ключевую роль в физиологических процессах растения, выступая в качестве мощного стимулятора.

Приготовление средства

Для приготовления раствора растворите 1 грамм борной кислоты в 1 литре воды. Полученным раствором полейте растение под корень. Рекомендуемая частота подкормки составляет два раза в месяц.

Помимо корневого полива, раствор может быть использован для опрыскивания. Этот метод способствует более быстрому усвоению питательных веществ, что позволяет наблюдать положительный эффект в течение нескольких недель.

Применение борной кислоты способствует усилению яркости и насыщенности цветения бегонии, а также продлению его продолжительности. Кроме того, бор предотвращает преждевременное увядание и опадание бутонов.

Ранее мы рассказали, чем подкормить герань в конце весны.

