"Город ткачей", основанный в 1608 году: здесь нет туристов и привычной городской суеты - что посмотреть
Обычно туристы заезжают во Владимирской области в Суздаль, Гороховец, но всегда не замечают другой удивительный город - Вязники. Здесь очень тихо, уютно и комфортно, так как во время посещения кафе, отелей, достопримечательностей не удастся встретить много туристов.
История города
"Вязники выросли из небольшого села, расположенного под стенами деревянной крепости Ярополч, которая исчезла с карты России. А Вязники из села, первое упоминание о котором относится к 1608 году, превратились в торгово-промышленную слободу, а затем и в уездный город. Этот статус пожаловала Екатерина II в 1778 году", - сообщает канал "Путешествия по городам и весям".
Название города
Считается, что название города произошло от дерева вяз. Именно оно изображено на гербе. Также есть теория, согласно которой название исходит от вязкой болотистой местности.
Что посмотреть
- Смотровая площадка "Венец". Она находится на высоте 80 метров над уровнем реки, из-за чего отсюда можно полюбоваться не только городом, но и природой.
- Соборная площадь. Является главной площадью города, при этом ее внешний вид сильно изменился за последнее столетие. До Октябрьской революции здесь находился храмовый комплекс, но позже практически все здания были разобраны до основания. Осталась только Казанская часовня.
Также обязательно стоит увидеть пожарную часть, краснокирпичный универмаг, торговые ряды, жилой дом купца Григория Обалина, музей песни XX века, Кафедральный собор, Благовещенский монастырь, памятник родителям, дома местных ткачей.
"Большинство местных купцов и фабрикантов занимались именно этим производством. В городе работали полотняно-ткацкая фабрика, фабрика по отбеливанию пряжи, бумагопрядильная, льнопрядильная и оберточно-бумажная фабрики. Самые известные фамилии местных промышленников - Демидовы, Сеньковы, Елизаровы. Именно поэтому Вязники до сих пор называют "городом ткачей"", - рассказал источник.
