Санкт-Петербург признан самым «ночным» среди городов-миллионников России
2 ложки в лунку – и томаты забудут про вершинную гниль: особый метод посадки без подкормок и ежедневного полива Полезное
100% дезинфекция теплицы в апреле: эти 2 препарата точно уничтожат патогены Полезное
88 миллионов на новые двери: что изменится на «Василеостровской» Город
В апреле вишне - важнее всего: 7 ложек в воду - и урожай придется собирать ведрами, ягоды крупнее черешни Полезное
Поехала на поезде по тарифу "Сеньор" – сэкономила прилично: комфорт купе по цене плацкарта Полезное
Санкт-Петербург признан самым «ночным» среди городов-миллионников России

Опубликовано: 10 апреля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Санкт-Петербург признан самым «ночным» среди городов-миллионников России
Санкт-Петербург признан самым «ночным» среди городов-миллионников России
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Петербург оказался самым "бессонным" городом.

Специалисты 2ГИС изучили уровень развития круглосуточных услуг в российских городах-миллионниках. Они оценили долю предприятий, функционирующих 24/7, в ключевых ночных категориях.

Санкт-Петербург лидирует как самый "ночной" город. Здесь 20% таких организаций — это превышает средний показатель по миллионникам (16%) и Москве (17%). При этом за год их число в городе уменьшилось на 7%.

Больше всего ночных точек приходится на:

  • АЗС и ЭЗС: 1000 объектов (90% всех заправок), рост на 11% за год.

  • Гостиницы: 89% (1100 точек).

  • Продуктовые магазины: 23% (1300 точек) — выше общероссийского среднего (12%).

  • Общепит: около 9% (свыше 700 заведений).

  • Аптеки: около 6% (почти 200 точек).

Наименьшая доля круглосуточных услуг у медучреждений (3%) и служб доставки еды (4%).

Основная концентрация ночных объектов — в Центральном районе (718 точек). В пятерку лидеров также входят Приморский, Московский, Невский и Выборгский районы. Рейтинг учитывал как абсолютные цифры, так и долю от общего числа услуг в районе.

Юлия Аликова
