Санкт-Петербург признан самым «ночным» среди городов-миллионников России

Специалисты 2ГИС изучили уровень развития круглосуточных услуг в российских городах-миллионниках. Они оценили долю предприятий, функционирующих 24/7, в ключевых ночных категориях.
Санкт-Петербург лидирует как самый "ночной" город. Здесь 20% таких организаций — это превышает средний показатель по миллионникам (16%) и Москве (17%). При этом за год их число в городе уменьшилось на 7%.
Больше всего ночных точек приходится на:
АЗС и ЭЗС: 1000 объектов (90% всех заправок), рост на 11% за год.
Гостиницы: 89% (1100 точек).
Продуктовые магазины: 23% (1300 точек) — выше общероссийского среднего (12%).
Общепит: около 9% (свыше 700 заведений).
Аптеки: около 6% (почти 200 точек).
Наименьшая доля круглосуточных услуг у медучреждений (3%) и служб доставки еды (4%).
Основная концентрация ночных объектов — в Центральном районе (718 точек). В пятерку лидеров также входят Приморский, Московский, Невский и Выборгский районы. Рейтинг учитывал как абсолютные цифры, так и долю от общего числа услуг в районе.