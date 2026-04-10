Сажаю огурцы в "скандинавскую" грядку: урожая выше крыши — плоды сочнее и слаще яблока

Дед Егор рассказал, как грамотно обустроить "скандинавскую" грядку для огурцов

"Скандинавская" грядка для огурцов - новый дачный тренд. Благодаря особому обустройству культура дает в разы больше урожая, при этом все плоды сочные и сладкие, никакой мелочи или горечи. Дачник со стажем дед Егор в своем дзен-канале рассказал, как подготовить "скандинавскую" грядку для посадки огурцов.

Суть метода в том, что вместо обычной земли для растений делается высокая тёплая гряда. Процедура выполняется следующим образом:

Выкопайте траншею глубиной 40 см. Выложите на дно органику - траву, листья, ветки, навоз. Засыпьте сверху слоем земли или компоста.

"Такая грядка работает как природная грелка. Корни не мёрзнут ночью, не страдают от резких перепадов. Плюс органика постепенно разлагается и кормит растения весь сезон без дополнительных подкормок", - объясняет дед Егор принцип действия.

Но это еще не все. Следующий шаг "скандинавской" посадки - это высаживание огурцов в шахматном порядке. В этом случае каждый куст получает больше пространства, меньше конкурирует с соседями за свет и питание.

И, наконец, третий этап - установка вертикальной шпалеры. В этом случае плети не будут ползти по земле, а начнут тянуться вверх. При таком обустройстве плоды висят, хорошо проветриваются, меньше болеют, урожай более заметен и собирать его легче.

Сорта огурцов

Между тем "скандинавская" грядка будет работать особенно эффективно, если высадить на ней гибриды с высоким потенциалом. Автор блога перечислил наиболее надежные сорта:

"Герман F1";

"Кураж F1";

"Маша F1";

"Конни F1";

"Парижский корнишон";

"Изумрудный поток F1";

"Зозуля F1";

"Феникс";

"Бабушкин секрет".

А для большего эффекта мульчируйте "скандинавскую" грядку соломой или скошенной травой, поливайте только теплой водой и своевременно собирайте урожай.

