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Роскомнадзор причастен к сбоям Рунета: эксперты

15 января 2025 13:44
Мужчина с ноутбуком
Роскомнадзор причастен к сбоям Рунета: эксперты
Legion-Media/ Zoonar

Муниципальные власти подсчитывают убытки.

Во второй половине дня 14 января петербуржцы столкнулись с масштабным сбоем в работе Рунета. Примерно в 17:00 мск пользователи начали замечать, что сайты СМИ, госорганов, банков и операторов связи перестали работать. Сбой длился около 20 минут, за это время многие привычные сервисы оказались недоступны.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, массовые неполадки могли быть связаны с тестированием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые проводит Роскомнадзор. Он пояснил, что сбои возникают из-за изменений в правилах фильтрации трафика, что приводит к обвалам Рунета во время учений.

«Такие обвалы Рунета происходят регулярно во время учений РКН, но выводов из этого никаких, очевидно, сделано не было. Повторяться такие сбои будут постоянно, при этом убытки из-за этого колоссальные. 20 минут простоя интернета — это сотни миллионов рублей. Банально не работает оплата парковок — только из-за этого наносится достаточно большой ущерб», — отметил Муртазин.

В ведомстве прокомментировали ситуацию, назвав ее кратковременным нарушением связности.

«Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — сообщили РБК представители Роскомнадзора.

Сбой затронул многие важные онлайн-сервисы, включая банковские приложения и госуслуги, которыми активно пользуются жители Петербурга. Несмотря на быструю реакцию служб, инцидент напомнил, насколько уязвима интернет-инфраструктура в условиях технических учений или кибератак.

Остаётся только надеяться, что выводы всё-таки будут сделаны, а подобные сбои не станут регулярными гостями в петербургской (и российской) интернет-среде. Впрочем, есть и хорошие новости, многие петербуржцы с удивление поняли, что у них начал работать YouTube.

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Автор:
Максакова Яна
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