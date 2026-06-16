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Щит "Надежда" завершает проходку продолжения Невско-Василеостровской линии метро

Опубликовано: 16 июня 2026 13:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Щит "Надежда" завершает проходку продолжения Невско-Василеостровской линии метро
фото legion-media
Тоннелепроходческому комплексу осталось пройти около 100 метров до демонтажной камеры

«Надежда» — самый большой проходческий щит в Петербурге — завершает плановую проходку продолжения Невско-Василеостровской линии метро. Запущенный в сентябре 2024 года, механизированный комплекс на финальном отрезке пути движется на участке «Беговая» — «Богатырская» — «Каменка».

Щит уже в ближайшее время доберется до демонтажной камеры, строительство которой завершается на участке Шуваловского проспекта. Метростроители оценили общую длину проходки в 2507 колец, что составляет немногим более 4,5 км. Об этом передает "РОСБАЛТ".

«Надежда» начала свой путь от котлована шахты на пересечении Туристской улицы и улицы Оптиков. Щит диаметром более 10 м является самым большим проходческим комплексом в Петербурге. Всего в строительстве метро в городе заняты шесть щитов, последний из них получил название «Любовь».

Завершение проходки «Надежды» — важный этап в развитии метрополитена: новая ветка улучшит транспортную доступность Приморского района и свяжет его с центром города.

Ранее «Городовой» рассказывал, что у петербуржцев появится еще одно место для комфортного отдыха.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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