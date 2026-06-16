В Выборгском районе Петербурга появится новая прогулочная зона у озера

В Выборгском районе Петербурга благоустроят еще одну прибрежную территорию. Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, инспекторы выдали администрации района ордер на проведение работ по благоустройству прогулочной зоны вдоль Нижнего Суздальского озера.
Что появится на новой территории:
- более тысячи новых саженцев деревьев и кустарников;
- 26 современных светодиодных фонарей;
- газон площадью более 3,8 тыс. кв. м;
- деревянные настилы, скамейки, перильные ограждения и мусорные урны.
Проект реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В ГАТИ отметили, что особое внимание уделят озеленению и безопасности. Новая точка притяжения может открыться уже до конца этого года.
Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге на два с лишним месяца ограничат вход на станцию метро "Нарвская".