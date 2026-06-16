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В Выборгском районе Петербурга появится новая прогулочная зона у озера

Опубликовано: 16 июня 2026 11:12
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Выборгском районе Петербурга появится новая прогулочная зона у озера
фото Городовой ру
У петербуржцев появится еще одно место для комфортного отдыха - на прибрежной территории Нижнего Суздальского озера

В Выборгском районе Петербурга благоустроят еще одну прибрежную территорию. Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, инспекторы выдали администрации района ордер на проведение работ по благоустройству прогулочной зоны вдоль Нижнего Суздальского озера.

Что появится на новой территории:

  • более тысячи новых саженцев деревьев и кустарников;
  • 26 современных светодиодных фонарей;
  • газон площадью более 3,8 тыс. кв. м;
  • деревянные настилы, скамейки, перильные ограждения и мусорные урны.

Проект реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В ГАТИ отметили, что особое внимание уделят озеленению и безопасности. Новая точка притяжения может открыться уже до конца этого года.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге на два с лишним месяца ограничат вход на станцию метро "Нарвская".

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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