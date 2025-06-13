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«Сделайте бесплатным проезд»: петербуржцы отреагировали на совет властей пересесть на общественный транспорт в дни ПМЭФ

Опубликовано: 13 июня 2025 19:03
Город
«Сделайте бесплатным проезд»: петербуржцы отреагировали на совет властей пересесть на общественный транспорт в дни ПМЭФ
Городовой ру

Местные жители жадуются на отсутствие комфортного транспорта, чтобы им пользоваться.

Петербург готовится к масштабному событию — Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2025), который пройдет с 18 по 21 июня.

Это важное мероприятие собирает тысячи участников из разных стран, и город заранее готовит транспортную систему к наплыву гостей.

Чтобы форум прошел без сбоев, жителям Петербурга советуют пересмотреть свои привычки передвижения на время форума.

Что советуют сделать?

С 13 июня в Петербурге начнут действовать серьезные ограничения на движение транспорта. Некоторые улицы будут полностью перекрыты, другие — сужены, а на ряде участков запретят остановку и стоянку.

Это связано с необходимостью обеспечить свободный проезд для участников ПМЭФ и поддерживать порядок в городе во время форума. Например, с 13 по 22 июня будет закрыт проезд по Стартовой улице, Домодедовской и Внуковской улицам, а также ограничено движение на Петербургском шоссе, Пулковском шоссе и Витебском проспекте.

Поэтому власти Северной столицы просят местных жителей пересесть на общественный транспорт в дни проведения ПМЭФ, чтобы разгрузить дороги города.

Чем заменить личный транспорт?

Городские власти рекомендуют использовать метро, наземные автобусы, троллейбусы, трамваи и пригородные электрички. Это не только поможет избежать пробок, но и позволит быстрее и комфортнее добраться до нужного места, сообщает Коммерсант.

Метро в Петербурге — один из самых удобных способов передвижения, особенно в часы пик. К тому же, общественный транспорт в эти дни будет работать с повышенной интенсивностью, чтобы справиться с возросшим пассажиропотоком.

Что думают петербуржцы

Такое предложение властей, конечно же, вызвало у местных жителей разные эмоции. Многие не готовы жертвовать своим комфортом ради участников форума.

«А делегатов они не хотят попросить пересесть на общественный транспорт, чтобы вкусили все прелести поездки? И не мешали передвигаться простым «смертным» по своим делам?»;

«Да не вопрос, постройте до ПМЭФа штук 10 станций метро, пересядем»;

«Сделайте на этот период бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, и тогда будет более менее справедливо», — пишут в соцсетях петербуржцы.

Так что местные жители не готовы мириться с неудобствами из-за того, что власти не успели подготовить транспортную систему к важному событию.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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